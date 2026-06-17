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Политика

Страны G7 помогут Украине пережить следующую зиму

G7: Украине потребуется помощь, чтобы пережить следующую зиму
Claudia Greco/Reuters

Страны «Большой семерки» планируют оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь республике пережить следующую зиму. Об этом сказано в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров G7, его опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

«Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости на основе потребностей и приоритетов, выраженных украинскими властями. Мы согласны оказать дополнительную поддержку, чтобы страна пережила следующую зиму», — сказано в документе.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами «Большой семерки» поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева.

По словам украинского лидера, они ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Ранее госсекретарь США публично поссорился с Каей Каллас из-за Украины.

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