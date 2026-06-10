«Все они уже мишени». Как страны Балтии готовятся пустить к себе ВСУ

Киев предложил направить экспертные группы и необходимую технику в страны Балтии в рамках соглашения по беспилотникам. По словам украинского президента Владимира Зеленского, этот документ поможет решить проблемы с дронами над Прибалтикой. Соответствующее соглашение уже было подписано между Украиной и Латвией. Какую угрозу для России представляет это предложение и стоит ли ожидать усиление атак БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии, в рамках которого предложил заключить соглашение по беспилотникам (drone deal — в переводе на английский) со странами Балтии, чтобы решить проблему с БПЛА, которые все чаще стали появляться на территории этих стран.

По словам украинского лидера, Киев готов направить необходимую технику и экспертные группы, которые должны помочь усилить защиту от беспилотников и наладить взаимодействие в этой сфере. Известно, что первой «drone deal» с Украиной подписала Латвия.

Кроме того, Зеленский и президент Эстонии Алар Карис договорились о разработке более дешевых способов уничтожения беспилотников. Также Украина готова предложить недорогие дроны-перехватчики.

Часть упавшего БПЛА на территории Латвии Latvian Defence Forces/Reuters

В последние несколько месяцев украинские беспилотники устроили настоящий переполох в странах Балтии. В Эстонии были зафиксированы случаи, когда БПЛА врезался в электростанцию, в Латвии беспилотник упал на территории нефтебазы и поразил пустой топливный бак.

Украинские официальные лица каждый раз приносили извинения, но при этом оправдывали подобные инциденты тем, что их БПЛА специально были перенаправлены российскими электронными помехами.

В свою очередь российская сторона неоднократно обвиняла страны Балтии в том, что они намеренно не сбивают украинские беспилотники, чтобы те могли наносить удары по целям на территории России.

«Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны», — отмечал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

«Легализация войны»

В России считают, что инициатива Зеленского для «помощи» прибалтам — это всего лишь прикрытие для координации атак беспилотников по российским городам.

«То, что делает Зеленский, это простая операция по прикрытию, то есть легализация нахождения на территории Прибалтики специалистов, которые будут не защищать от залетных дронов, а координировать атаки беспилотников по России. Фактически легализация войны», — пояснил «Газете.Ru» военный аналитик Алексей Леонков.

Сейчас страны Балтии попали в юридический казус, считает Леонков, они не сбивают украинские беспилотники, которые летят над их территорией, и пытаются обвинить в этом Россию, но такое объяснение не воспринимается даже европейским сообществом.

«Сейчас же прибалты и вовсе придумали новый ход, будут размещать у себя ВСУ под видом защитников. Понятно же, что эти люди станут управлять дронами и организовывать атаки», — уточнил военный эксперт.

Он напомнил, что Служба внешней разведки России уже публиковала данные о военных базах в Латвии, где разместятся операторы беспилотных систем. По словам Леонкова, логика Украины в данном случае состоит в том, чтобы заменить длинные перелеты дронов массовыми запусками с коротких дистанций.

Соцсети

В свою очередь в Госдуме заявили, что возможное размещение ВСУ или украинских специалистов, которые будут работать с БПЛА в Прибалтике, автоматически делает эти страны законной целью для ответных ударов России.

«Эта сделка может стать очередной возможностью для Украины размещать свое вооружение в Прибалтике и таким образом создавать еще большую опасность для России. При этом прибалты не самые смелые люди, но хотят исподтишка подгадить России, поэтому прикрываются какими-то защитными программами», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, в данном случае будет работать «закон войны» — все, кто угрожают России станут законными «мишенями».

«Все они уже мишени, уже давным-давно они на прицеле. Они должны это понимать, поскольку находятся у наших границ и пытаются навредить безопасности России», — заявил Колесник.

Истерия и отсутствие помощи

Выступая на саммите украинский лидер пытался поднять градус обеспокоенности по так называемой «российской угрозе». Он заявил, что Москва специально использует инциденты с трансграничными дронами, чтобы отделить Украину от ее европейских союзников.

«Они меняют направление, чтобы разделить нас в Европе, оказать давление на Европу, Финляндию и наших балтийских друзей», — сказал Зеленский.

В странах Балтии уже давно опасаются выдуманного нападения России, а потому роют противотанковые рвы, заливают бетонные бункеры и возводят ряды острых препятствий на границах. Благодаря этой истерии выросли затраты на оборону в бюджетах стран Балтии и активизировались военные учения.

При этом все эти страны продолжают оставаться в полной зависимости от НАТО в плане обеспечения безопасности. На данный момент примерно от 15 000 до 22 000 многонациональных военнослужащих НАТО дислоцированы непосредственно в странах Балтии и Польше.

В России же считают, что прибалтийские политики сами «загоняют себя в угол», когда соглашаются развивать военное сотрудничество с Украиной.

«Россия неоднократно предупреждала, что если что-то полетит в сторону России из Прибалтики, то это будут наши законные военные цели. Послание получили все, но жаль, что не до всех дошел его смысл», — сказал военный аналитик Алексей Леонков.

Он уверен, что в случае ответных действий России, НАТО не будет помогать странам Балтии.

«На самом деле прибалты никому в НАТО не нужны. Никто за них не вступится, никто не полезет даже угрожать нам ядерным оружием, чтобы поддержать эти страны», — резюмировал военный эксперт.

В России внимательно отслеживают ситуацию вокруг сотрудничества Киева и стран Балтии, и в Москве готовы к жестким ответным действиям, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Я уверен, что мы внимательно отслеживаем происходящее. Я так понимаю, наше военное командование и региональные власти, которые подвергаются атакам дронов в Прибалтике, — все наготове. Если мы видим, что взлетают дроны, можно спокойно наносить ответный удар по местам, откуда они были запущены. Так что российским жителям ничего бояться не стоит», — заявил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что руководству прибалтийских республик неоднократно доносили мысль о том, что если они не хотят, чтобы их трогали, то и не надо лезть не в свои дела.

«Вам дали землю, подарили землю, которую Петр I отвоевал у Швеции. Вот и живите на этой земле, радуйтесь, а не пытайтесь таким образом «отблагодарить» Россию за то, что вы получили независимость. Вам она мешает, независимость? Хорошо, мы готовы принять вас обратно», — сказал парламентарий.