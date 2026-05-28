США нанесли удар по иранской установке по запуску беспилотников

Axios: США сбили четыре иранских дрона и уничтожили установку для запуска БПЛА

Американские войска уничтожили иранскую установку для запуска беспилотных летательных аппаратов и четыре беспилотника-камикадзе. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщил на своей странице в социальной сети X журналист портала Axios Барак Равид.

По словам собеседника журналиста, Иран запустил четыре дрона-камикадзе по военному кораблю Соединенных Штатов и торговому судну. Американские военные уничтожили эти беспилотники, а затем нанесли удар по наземной иранской установке для запуска БПЛА до того, как она успела произвести запуск.

28 мая стало известно, что Соединенные Штаты ударили атаковали военный объект Ирана, который угрожал их вооруженным силам и коммерческим судам в Ормузском проливе.

В начале недели США нанесли удары по объектам на юге Исламской Республики. В ходе операции, которую Пентагон назвал самообороной, были уничтожены иранские катера и позиции зенитно-ракетных комплексов в районе Ормузского пролива.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом блокады и выходом из договора о ядерном оружии.