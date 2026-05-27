«Иначе нам придется их разнести». Трамп предостерег Оман от притязаний на Ормузский пролив

Танкер в порту Султан Кабус на фоне снижения судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта США и Израиля с Ираном, Маскат, Оман, 12 марта 2026 года

Дональд Трамп заявил, что США «разнесут» Оман, если страна попытается взять под контроль Ормузский пролив. Ранее иранские официальные лица сообщили о переговорах с Оманом по новому порядку прохода судов, включая создание системы взимания платы. Тегеран уже получал доход от сборов, делая исключения для ряда стран, включая Россию. Вашингтон выступает против любых сборов и намерен обеспечить свободу судоходства в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Оман попытается взять под контроль Ормузский пролив, то Америка «разнесет» эту страну, сообщает Politico.

«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что США будут обеспечивать свободу судоходства в этом районе.

Так американский лидер прокомментировал заявления замсекретаря высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни, который сообщил, что Исламская Республика и Оман ведут переговоры по новому порядку прохода судов через Ормузский пролив.

Новый порядок

Агентство Bloomberg 21 мая сообщило, что Иран и Оман обсуждают создание системы взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад заявил, что новая система призвана официально закрепить контроль Тегерана над судоходством в регионе, а государства и компании, использующие этот маршрут, «должны оплачивать свою долю» за обеспечение безопасности.

Кроме того, в Тегеране заявили о создании государственного агентства, которое будет управлять Ормузским проливом.

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение пролива еще 23 апреля, а на следующий день посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран делает исключения для ряда стран, включая Россию.

США выступают против введения пошлинной системы в Ормузском проливе.

Трамп в ультимативной форме требовал от Ирана открыть пролив, пригрозив атаками на электростанции и мосты.

23 мая президент США заявил, что Иран и США приступили к обсуждению заключительных аспектов и деталей сделки, в рамках которой, по его словам, Ормузский пролив будет открыт.

Новые удары

Вооруженные силы США 26 мая нанесли новые удары по целям на юге Ирана, несмотря на то, что Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию конфликта.

По данным Fox News, целями стали зенитно-ракетный комплекс в порту Бандар-Аббас, а также два катера Корпуса стражей исламской революции, пытавшихся установить мины.

Комментируя эти удары, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив будет открыт «так или иначе».

«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, поэтому они должны быть открыты», — сказал Рубио журналистам.

Вывоз урана

В ходе общения с журналистами в Белом доме Дональд Трамп также заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащенного урана России или Китаю.

«Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось», — сказал он.

До этого Дональд Трамп потребовал от Тегерана либо немедленно передать обогащенный уран Вашингтону, либо уничтожить его «на месте» . По данным Al Hadath и Al Arabiya, Иран готов вывезти уран за пределы страны, если тот будет передан Китаю.

Россия также предлагала вывезти высокообогащенный уран из Ирана на свою территорию. 27 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что это предложение — забрать иранский уран для последующего изготовления топлива для иранских реакторов — остается в силе, но Москва «никому ничего не навязывает». Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выражал готовность Тегерана обсуждать эту инициативу и упоминал, что вопрос затрагивался на его встрече с президентом Владимиром Путиным.