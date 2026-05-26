«Элемент большой игры». Зачем Путин едет в Казахстан?

Вечером 27 мая президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом, который продлится два дня. В ходе поездки будут проведены двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По данным Кремля, политики сконцентрируются в своих обсуждениях на экономике. О чем еще будут разговаривать в Астане и почему этот визит важен для России — в материале «Газеты.Ru».

В преддверии визита президента РФ в газете «Казахстанская правда» вышла статья Владимира Путина под названием «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии».

Российский лидер отметил, что две страны связывают «по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», и отдельно отметил «дружеские, искренние отношения» с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях», — подчеркнул российский лидер.

Президент также высказался о российско-казахстанском сотрудничестве в энергетике. Он отметил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) через территорию России обеспечивает поставки более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прибудет в Астану вечером 27 мая с двухдневным государственным визитом. Песков добавил, что поездка начнется со встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, и в Кремле ожидают, что это будет «очень важное общение».

Также 28 мая с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум. На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Путин посетит оба мероприятия.

В свою очередь помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Казахстан нарушил протокол для Путина, в знак особого уважения, так как в рамках одного президентского срока проводят, как правило, один государственный визит.

«Переговоры в узком и расширенном составах состоятся утром 28 мая. После планируется провести три видеопрезентации о российско-казахстанском сотрудничестве. Затем состоится церемония подписания и обмена 16 документами и заявлений для СМИ», — рассказал Ушаков.

В состав делегации, которая прибудет в Казахстан сегодня вечером, также вошли девять министров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директора государственных корпораций «Росатом», «Роскосмос», «РЖД» и многочисленные представители крупного бизнеса.

Что будут обсуждать

По словам помощника президента Юрия Ушакова, одним из ключевых вопросов, который будут обсуждать Токаев и Путин в ходе переговоров, станет энергетика. В частности, лидеры затронут вопрос перспектив увеличения транзита российской нефти через Казахстан.

Кроме того, во время визита планируется заключить соглашение об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансирования проекта.

«В рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита», — сказал он журналистам.

Путину и Токаеву предстоит важный и интересный разговор, отметил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«У России и Казахстана отношения очень хорошие, это один из ближайших наших партнеров, в первую очередь в экономическом плане. И как уже известно, именно этому и уделят основное внимание лидеры в ходе обсуждений», — сказал он «Газете.Ru».

По мнению Джабарова, хорошие партнерские отношения Москвы и Астаны во многом обусловлены географическим фактором.

«У нас с Казахстаном самая протяженная сухопутная граница из всех государств, у нас безвизовое пространство, мы оба участники Евразийского экономического союза», — напомнил сенатор.

Любые подобные визиты никогда не посвящены какой-то отдельной теме, всегда обсуждается целый комплекс вопросов, добавил политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.

«Конечно же важно будет обсудить двусторонние отношения. Россия и Казахстан — это крупные торговые и инвестиционные партнеры. В этом плане точно будет о чем поговорить, особенно с точки зрения диверсификации товарооборота.

Кроме того, у Казахстана и России есть евразийские проекты. Обе страны члены ЕАЭС, ШОС, так что в этой сфере также надо будет сверить позиции», — рассказал политолог.

Третьей темой, которую могут затронуть Путин и Токаев в ходе переговоров, станет геополитика, считает Кортунов.

«Точно будут заявления относительно того, как Россия и Казахстан видят будущий миропорядок, какие институты они видят, как основополагающие, как повысить эффективность многосторонних структур. Тут повестка дня будет очень широкой», — заключил эксперт.

При этом эксперты отмечают важность того, что визит Путина в Казахстан состоится после аналогичной поездки в Китай.

«Особенность Казахстана в том, что он находится под двойственным влиянием, я имею в виду Россию и Китай. Последний в Казахстане присутствует очень сильно, возможно, даже сильнее России. Однако у России очень много исторических связей. Поэтому я думаю, что визит в Казахстан достаточно логичен после визита в Китай. Такой тройственный диалог мог бы открыть новые возможности», — пояснил политолог Сергей Маркелов.

Он подчеркнул, что эта поездка может стать новым этапом в сохранении и усилении присутствия России в Центральной Азии.

«Я уверен, что во время двухсторонних переговоров обсудят различные санкции и ситуацию с импортом через Казахстан. Опять же вопросы энергетики будут стоять на повестке дня, логистические нюансы», — заключил Маркелов.

Опасность со стороны США

В последние годы все чаще стала проявляться тенденция Казахстана на многовекторность во внешней политике, что не может не вызывать некоторую тревогу в Москве. В частности, особый интерес к двухстороннему партнерству с Астаной проявляет Вашингтон, который видит в Казахстане альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных металлов, урана и титана.

Кроме того, США остаются одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, главным образом через нефтегазовый сектор (проекты Тенгиз и Кашаган с участием ExxonMobil, Chevron). За последние пять лет объем прямых американских инвестиций превысил $60 млрд.

Соединенные Штаты действительно очень активно стараются работать с регионом Центральной Азии в целом и с Казахстаном в частности, рассказал «Газете.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

«Длительный период времени Центральной Азии не так много внимания уделялось во всей стратегии государственного департамента США, поэтому сейчас они пытаются свои ошибки исправить. Лидеры стран Центральной Азии часто приглашаются на какие-то мероприятия в Вашингтон, недавно тот же Токаев принял приглашение в Совет мира Дональда Трампа», — пояснил политолог.

Он добавил, что Штаты рассматривают сотрудничество с Казахстаном в качестве удобного рынка сбыта своих товаров и альтернативного поставщика для самих Соединённых Штатов.

«Кроме того, это еще и элемент большой игры Штатов в рамках конкуренции с влиянием России и Китая в Центральной Азии. Однако я считаю, что американские возможности на этом направлении все-таки ограничены.

То есть не так уж много прорывных технологий американцы могут предложить. Обратите внимание на то, что недавно в конкурсе по строительству АЭС в Казахстане победил именно «Росатом», хотя участие принимали и американские компании»,— уточнил Дудаков.

Он заключил, что в настоящее время России не стоит бояться, что США смогут конкурировать за влияние с Москвой в Казахстане, но это определенно та тема, за которой необходимо внимательно следить и учитывать ее значение в контексте визита Путина в Казахстан.

«Желание Казахстана диверсифицировать свои экономические и политические связи вполне понятно, и в Москве этому ни в коем случае не препятствуют. Для нас главное, что Астана сохраняет нейтралитет в конфликте России и Украины», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.

По мнению эксперта, Россия должна выступить в роли «мощного двигателя» развития, который бы открыл перед странами региона больше возможностей для роста экономики, в таком случае обе стороны останутся в выигрыше, а значит, это единственная верная стратегия.