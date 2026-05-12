Война США и Израиля против Ирана
Над Россией ночью сбили 27 БПЛА. Военная операция, день 1539-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1539-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Над регионами России ночью уничтожили 27 украинских беспилотников — БПЛА перехватили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ. В полночь 12 мая истек срок действия перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. По информации Politico, Евросоюз может стать посредником в сделке Украины и России по аэропортам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

10:08

В аэропорту Уфы ограничили взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

10:04

Росавиация: аэропорт Казани вернулся к штатной работе.

9:49

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

9:42

Украина будет «действовать зеркально» после ночного российского обстрела, сообщил Владимир Зеленский.

9:37

🔴На Украине зафиксированы повреждения объектов энергетики после атак ВС России, заявил Владимир Зеленский.

9:20

В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

9:11

В Курской области за прошедшие сутки сбили 76 украинских беспилотников, 122 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:09

Над Волгоградской и Ростовской областями с 7:00 до 9:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

9:07

🔴Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России, считает итальянское издание L'antidiplomatico.

«Режим Зеленского и Германия запустят совместное промышленное производство ударных беспилотников с дальностью полета более 1500 км <...> По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в публикации.

9:02

Росавиация: в аэропортах Бугульмы и Самары ограничили взлет и посадку самолетов.

8:54

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

8:49

🔴На Украине суд арестовал недвижимость под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает НАБУ.

8:43

В аэропорту Нижнекамска ограничили взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:36

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:33

FPV-дроны ВСУ в Сумском районе у Запселья убили своих же солдат, попытавшихся форсировать реку Псел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:29

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, сообщает «РБК-Украина».

8:27

Следователи НАБУ завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака — экс-главы офиса Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

8:22

Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

8:18

Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — отметил он.

8:15

Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять БПЛА ВСУ, сообщил штаб обороны республики.

8:10

🔴Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявлены обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

8:08

В аэропортах Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова, Чебоксаров и Ульяновска введены ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:06

ВСУ в период действия перемирия на День Победы 8–9 мая увеличили число ударов по территории субъектов РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:05

Экипажи танков Т-80БВМ группировки «Запад» совершенствуют боевое мастерство на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

8:03

❗Евросоюз может стать посредником в сделке Украины и России по аэропортам, сообщает здание Politico.

«Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытались бы добиться так называемого прекращения огня в аэропортах», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

8:02

⚡️В полночь 12 мая истек срок действия перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Изначально режим прекращения огня должен был действовать с 8 по 10 мая, но после обращения Дональда Трампа Москва и Киев согласились продлить его до 11 мая включительно.

8:01

Над регионами России с 0:00 до 7:00 мск 12 мая уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

8:00

Сегодня 1539-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
