Над Россией ночью сбили 27 БПЛА. Военная операция, день 1539-й

🔴Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявлены обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.