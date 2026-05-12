Над Россией ночью сбили 27 БПЛА. Военная операция, день 1539-й

В аэропорту Уфы ограничили взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
Росавиация: аэропорт Казани вернулся к штатной работе.
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
❗Украина будет «действовать зеркально» после ночного российского обстрела, сообщил Владимир Зеленский.
🔴На Украине зафиксированы повреждения объектов энергетики после атак ВС России, заявил Владимир Зеленский.
В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
В Курской области за прошедшие сутки сбили 76 украинских беспилотников, 122 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
❗Над Волгоградской и Ростовской областями с 7:00 до 9:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
🔴Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России, считает итальянское издание L'antidiplomatico.
«Режим Зеленского и Германия запустят совместное промышленное производство ударных беспилотников с дальностью полета более 1500 км <...> По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в публикации.
Росавиация: в аэропортах Бугульмы и Самары ограничили взлет и посадку самолетов.
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
🔴На Украине суд арестовал недвижимость под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает НАБУ.
В аэропорту Нижнекамска ограничили взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
❗FPV-дроны ВСУ в Сумском районе у Запселья убили своих же солдат, попытавшихся форсировать реку Псел, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, сообщает «РБК-Украина».
Следователи НАБУ завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака — экс-главы офиса Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Росавиация: в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — отметил он.
Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили пять БПЛА ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
🔴Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявлены обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.
В аэропортах Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова, Чебоксаров и Ульяновска введены ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
ВСУ в период действия перемирия на День Победы 8–9 мая увеличили число ударов по территории субъектов РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
Экипажи танков Т-80БВМ группировки «Запад» совершенствуют боевое мастерство на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
❗Евросоюз может стать посредником в сделке Украины и России по аэропортам, сообщает здание Politico.
«Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытались бы добиться так называемого прекращения огня в аэропортах», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
⚡️В полночь 12 мая истек срок действия перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Изначально режим прекращения огня должен был действовать с 8 по 10 мая, но после обращения Дональда Трампа Москва и Киев согласились продлить его до 11 мая включительно.
Над регионами России с 0:00 до 7:00 мск 12 мая уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
Сегодня 1539-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.