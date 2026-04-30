СМИ узнали, какой пост может занять губернатор Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом РФ в Абхазии, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, связанных с администрацией президента.

Один из них назвал такое назначение главы области вполне рабочим вариантом». Другой добавил, что при «желании выдохнуть» это неплохой карьерный путь. По его мнению, будучи послом, у Гладкова не будет большой нагрузки. Он сможет бывать в Сочи и «оставаться в фарватере госполитики».

Еще один источник упомянул, что Гладков на хорошем счету в столице.

В начале апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента РФ написал о грядущей досрочной замене глав ряда российских регионов, в частности Белгородской и Брянской областей и Дагестана.

В Кремле официально отказались от комментариев по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные кадровые решения «традиционно» не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указом. На этом фоне Гладков впервые с 2024 года впервые ушел в отпуск.

