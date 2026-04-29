ЕС хочет ужесточить условия по кредиту для Украины на €90 млрд. Чего ждут от Киева?

В Евросоюзе задумались о том, чтобы ужесточить условия для выделения Киеву кредита на €90 млрд. По данным Bloomberg, Еврокомиссия сейчас обсуждает шаг, который может привязать так называемую макрофинансовую помощь на сумму €8,4 млрд к проведению налоговых реформ в стране. Подобное условие ранее выдвигал Украине и Международный валютный фонд, который должен выделить более чем $8 млрд в рамках отдельной кредитной программы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз может ужесточить условия предоставления Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, новые условия, которые сейчас обсуждает Еврокомиссия (ЕК), затронут так называемую макрофинансовую помощь на сумму €8,4 млрд, которую Киев рассчитывает получить в 2026 году.

Источники Bloomberg утверждают, что ЕС хочет привязать выделение этих средств к выполнению Украиной дополнительных налоговых требований.

Например, введения налога на добавленную стоимость в размере 20% для компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения, если их годовая выручка превышает 4 млн гривен. Сейчас такие фирмы платят минимальную ставку — 5%.

Согласно оценкам украинского минфина, подобный шаг будет ежегодно приносить в бюджет более 40 млрд гривен (около $907 млн). В то же время ведомство считает, что он может способствовать поддержанию теневой экономики, истощению военного бюджета и искажению конкуренции.

В ЕК заявили, что власти Евросоюза «неустанно работают» над завершением меморандума о взаимопонимании, который ляжет в основу условий финансирования Украины, однако не стали комментировать план по их ужесточению.

Переговоры с МВФ

Обсуждения в ЕС проходят одновременно с переговорами Киева с Международным валютным фондом (МВФ), которые касаются отдельной кредитной программы на сумму более чем $8 млрд. МВФ уже выделил Украине $1,5 млрд. Однако следующий транш на сумму $700 млн до сих пор остается под вопросом, так как Киев пропустил срок для изменения налогового законодательства и теперь должен успеть выполнить требования МВФ к июню, когда состоится следующий пересмотр программы.

«В начале этого года парламент открыто бросил вызов [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, отказавшись изменить налоговую систему. <...> Между тем, администрация президента обвинила министерство финансов в чрезмерной уступчивости по отношению к МВФ», — отмечает Bloomberg.

Читайте также
«Чтобы все боялись»: почему в Киеве собрались бить депутатов Рады

Источники агентства раскрыли, что так как украинский парламент не смог договориться об изменениях в налоговом законодательстве в марте, власти Украины обсуждали с представителями фонда возможность отсрочки повышения ставки НДС для компаний на год. Однако МВФ по-прежнему настаивает, что эти поправки должны быть приняты уже к июню. При этом, по словам одного из собеседников Bloomberg, перспективы одобрения инициативы остаются невысокими.

Европейский кредит

Решение о предоставлении Киеву кредита в размере €90 млрд приняли еще в конце 2025 года, однако из-за вето Венгрии и Словакии инициатива была заблокирована. Окончательно утвердить выделение кредита представители ЕС смогли только 22 апреля.

Читайте также
Вето снято: Венгрия и Словакия одобрили кредит для Киева после разблокировки «Дружбы»

Министерство финансов Украины 29 апреля обнародовало график поступления средств. В 2026 и 2027 годах Киев получит по €45 млрд, при этом первые транши ожидаются уже в мае-июне.

В этом году Евросоюз предоставит Украине €16,7 млрд на социальную бюджетную поддержку. €8,35 млрд макрофинансовой помощи, которую ЕК, по данным Bloomberg, хочет привязать к проведению налоговых реформ, Киев должен получить в качестве бюджетной поддержки. Аналогичная сумма также будет предоставлена через программу Ukraine Facility.

Всего за два года около €30 млрд пойдут на бюджетную поддержку, а остальные средства — на военные нужды. При этом газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что этих денег Украине может не хватить, и европейским чиновникам придется вернуться к вопросу финансирования Киева уже в следующем году, а не в 2028-м, как предполагалось до этого.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
