Война США и Израиля против Ирана
«Никто не знает, кто у них главный, включая их самих». Трамп отменил переговоры с Ираном

Трамп отменил визит своих посланников в Пакистан на переговоры с Ираном
Дональд Трамп отменил в субботу визит американских посланников в Пакистан, выступающий посредником в переговорах с Ираном. По словам президента США, его люди не собираются тратить много часов на поездки, чтобы встречаться с иранцами, которые не принимают решений. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет вступать в «навязанные переговоры под угрозами или блокадой».

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер должны были в выходные отправиться в Пакистан вместе с главными помощниками вице-президента Джей Ди Вэнса. В субботу Дональд Трамп заявил журналистам, что решил отменить визит, поскольку переговоры в Исламабаде предполагали слишком много поездок и расходов, а последнее мирное предложение Ирана его не устроило.

«Мы не собираемся ехать 15-16 часов, чтобы встретиться с людьми, о которых никто никогда не слышал», — заявил президент США.

Он сообщил, что «через 10 минут» после отмены визита Иран улучшил предложение по урегулированию конфликта, «но этого недостаточно».

В своей соцсети Truth Social Трамп позже написал о «грандиозных внутренних распрях и неразберихе» в иранском руководстве:

«Никто не знает, кто у них главный, включая их самих. Кроме того, все карты у нас, а у них нет! Если они хотят поговорить, им достаточно просто позвонить!!!»

Решение Трампа, считают мировые СМИ, стало новым ударом по перспективам мирного урегулирования после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи покинул Исламабад, проведя переговоры с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом и другими высокопоставленными чиновниками, но не с американской стороной.

Хотя Арагчи охарактеризовал свой визит в Пакистан как «очень плодотворный», президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Шарифом заявил, что Тегеран не будет вступать в «навязанные переговоры под угрозами или блокадой». Он добавил, что военно-морская блокада США посеяла недоверие среди иранских лидеров и противоречит заявленной готовности Америки к дипломатическому диалогу.

Пезешкиан заявил, что США должны сначала устранить «оперативные препятствия», включая блокаду иранских портов, чтобы создать основу для решения проблем.

Отвечая на вопрос о сомнениях Тегерана относительно позиций США на переговорах, иранский дипломатический источник в Исламабаде заявил агентству Reuters: «Иранская сторона не примет максималистских требований».

На фоне несостоявшихся мирных переговоров премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал своим войскам «жестко» атаковать цели «Хезболлы» в Ливане.

Ранее на этой неделе Трамп в одностороннем порядке продлил соглашение о прекращении огня между США и Ираном, срок действия которого подходил к концу, заявив, что хочет дать Тегерану возможность выдвинуть новое предложение по прекращению войны.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

