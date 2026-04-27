«Я рад выбору президента». Чайка сменил Примакова на посту главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества. Прежний руководитель агентства Евгений Примаков заявил, что его расставание с госслужбой «происходит по любви и со взаимным уважением». В свою очередь, Игорь Чайка выразил главе государства благодарность за доверие. Что известно о новом и прежнем руководителях агентства — в материале «Газеты.Ru».

Игорь Чайка назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Прежний руководитель агентства Евгений Примаков подтвердил эту информацию Telegram-каналу «Раньше всех. Ну почти».

«Добби свободен», — сказал Примаков.

В более обширном комментарии в своем Telegram-канале Примаков поблагодарил президента за ранее оказанное высокое доверие, а команду агентства — за плодотворную работу. Он заявил, что покидает госслужбу и не собирается баллотироваться в депутаты Государственной думы.

«Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего. Это все тот же путь, теперь «на гражданке», — отметил Евгений Примаков.

Вспоминая почти шесть лет своего руководства Россотрудничеством, он отметил значительное расширение географии работы агентства. По его словам, за это время «в разных странах мира открылись больше 20 партнерских «Русских домов», что решительно расширило наше присутствие в Африке, Азии, Латинской Америке». Евгений Примаков рассказал о двукратном увеличении набора иностранных студентов в российские вузы и «сотнях детей наших соотечественников», которые ежегодно приезжают на отдых в российские регионы и «своим примером показывают возможность и ценность возвращения домой, в Россию».

Примаков заявил, что «хотел бы вернуться к журналистике, аналитике», кроме того, ему интересна научная работа.

Новый руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, в свою очередь, поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие.

«Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается», — написал Игорь Чайка.

По его словам, перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач по систематизации накопленного опыта, повышению эффективности работы и «объединению усилий государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении».

Среди заявленных приоритетов работы он отметил «выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы».

Евгений Примаков одобрил кандидатуру нового руководителя агентства и заявил, что его бывший заместитель Игорь Чайка — человек, которому он полностью доверяет.

«Я рад выбору президента. Не в моих правилах лезть с советами в дела, когда я «покинул здание». Но Игорь Юрьевич всегда может рассчитывать на мою помощь, если она понадобится», — написал уволенный руководитель агентства.

Чайка и Примаков: эпизоды биографии

Игорь Чайка — сын бывшего Генпрокурора России Юрия Чайки. Он родился 13 декабря 1988 года в Иркутске, ему 37 лет. Образование получил в Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина. Год назад, 10 марта 2025-го, был назначен заместителем главы Россотрудничества, а до того в течение четырех лет был председателем Общественного совета при этом федеральном агентстве.

Из биографии Игоря Чайки известно, что ранее он был активен на ниве предпринимательской деятельности: был совладельцем крупной компании по утилизации отходов, занимался строительством в столичном регионе, поставлял продукты питания в Китай, был учредителем и председателем совета директоров АО «Национальная инжиниринговая корпорация» и совладельцем ООО «Промышленный экологический оператор».

Кроме того, в 2013 — 2015 годах он был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева на общественных началах и в этой должности, в частности, курировал развитие парков. В 2017 — 2025 годах был членом координационного совета общественной организации «Деловая Россия» и ее бизнес-послом на территории Молдавии и Приднестровья. В 2020-2024 годах входил в состав комиссии Госсовета России по направлению «Экология и природные ресурсы».

В 2026 году Игорю Чайке присвоили звание действительного государственного советника РФ II класса.

Евгений Примаков — внук легендарного премьер-министра России Евгения Максимовича Примакова. Родился 29 апреля 1976 года в Москве, в возрасте пяти лет потерял отца. Образование получил на историческом факультете РГГУ.

В течение многих лет был известен как журналист. Работал в «Коммерсанте», ТАСС, на радио «Эхо Москвы» и телеканале ТВС. Был шефом Ближневосточного бюро НТВ, заведующим бюро «Первого канала» в Израиле, автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

С 2017 по 2020 год был членом Общественной палаты РФ, в сентябре 2018-го — депутатом Госдумы VII созыва, входил в комитет по международным делам. В июне 2020 года указом президента был назначен руководителем Россотрудничества. Имеет звание действительного государственного советника РФ I класса.