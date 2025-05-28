В Госдуме предложили создать морские ЧВК

В России необходимо создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны российских судов от задержания и преследования в нейтральных водах. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, члены партии приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием «О морских ЧВК в Российской Федерации». Миронов отметил, что корабли и катера ЧВК следует оснастить тяжелым вооружением, чтобы они могли использовать его в случае нападения на флот.

«Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — отметил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что ключевой задачей морской ЧВК может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область. Депутат напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезан от прежних сухопутных маршрутов. Миронов обратил внимание на то, что после утверждения 17-го пакета санкций против России началось составление нового пакета. Акцент в нем, по мнению политика, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.