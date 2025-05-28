На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили создать морские ЧВК

Депутат Миронов призвал создать морские ЧВК для охраны российских судов
close
Нина Зотина/РИА Новости

В России необходимо создать морские частные военные компании (ЧВК) для охраны российских судов от задержания и преследования в нейтральных водах. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, члены партии приступили к подготовке законопроекта с рабочим названием «О морских ЧВК в Российской Федерации». Миронов отметил, что корабли и катера ЧВК следует оснастить тяжелым вооружением, чтобы они могли использовать его в случае нападения на флот.

«Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — отметил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что ключевой задачей морской ЧВК может стать защита морского транспортного коридора в Калининградскую область. Депутат напомнил, что из-за санкций этот регион оказался отрезан от прежних сухопутных маршрутов. Миронов обратил внимание на то, что после утверждения 17-го пакета санкций против России началось составление нового пакета. Акцент в нем, по мнению политика, будет сделан на энергетическую сферу, включая экспорт российской нефти морским путем.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами