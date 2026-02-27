Размер шрифта
Глава минобороны Пакистана заявил о начале открытой войны с талибами

Пакистан объявил о начале открытой войны правительству талибов в Афганистане
Faisal Mahmood/Reuters

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале открытой войны правительству талибов в Афганистане. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, ожидалось, что после вывода войск НАТО из Афганистана в стране воцарится мир, а талибы сосредоточатся на интересах своего народа и мира в регионе. Но представители движения «превратили страну в колонию Индии, собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».

«Они лишили свой народ основных прав человека. Они отняли у женщин права, которые ислам гарантирует. Пакистан прилагал все усилия для поддержания нормальной ситуации, как напрямую, так и через дружественные страны. <…> Но талибы стали марионетками Индии», — добавил министр.

До этого сообщалось, что Пакистан нанес авиаудары по объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия.

Эскалация между странами началась после авиаударов Пакистана по территории Афганистана 21–22 февраля. Своей целью Пакистан назвал лагеря группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП (организация запрещена в России)), которая обвиняется в терактах в Исламабаде и других городах. Афганская сторона заявила, что целями стали гражданские объекты.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».

 
