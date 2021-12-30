Смерти, разводы и свадьбы 2021 года. О чем писал глянец

Уходящий 2021 год был богат на печальные события. В том числе для мира моды. Ушли из жизни великие дизайнеры Альбер Эльбаз и Вирджин Абло, а Великобритания простилась с принцем Филиппом, который для Елизаветы II был любимым мужем, а для всех остальных — как минимум иконой стиля. Разводы в этом году становились неожиданными и скандальными, а королевские свадьбы — иногда совсем скромными, а иногда неадекватно пышными.

Разводы года

Билл и Мелинда Гейтс

Самый громкий бракоразводный процесс состоялся между миллиардером и четвертым человеком в списке Forbes Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой. В мае основатель Microsoft и его жена, долго проработавшая в отделе разработки мультимедийных продуктов, объявили о своем решении после 27 лет семейной жизни. За это время Гейтсы стали родителями троих детей, создали благотворительный фонд и заработали около $130 млрд.

Уже в августе издание Business Insider, ссылаясь на судебные отчеты, сообщило, что брак официально расторгнут. Как сообщают СМИ, причиной этому стало признание миллиардера в романе с женщиной-инженером — это было еще в 2002 году. Об измене стало известно в 2019-м, после чего Microsoft провела внутреннее расследование и Гейтс покинул совет директоров компании. В результате развода Мелинда Гейтс получила отступные на общую сумму около $5,7 млрд.

close Ким Кардашьян и Канье Уэст Мелинда и Билл Гейтс Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер Полную галерею можно посмореть

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Ким Кардашьян и Канье Уэст

О проблемах в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста стало известно около полутора лет назад. Во время президентской компании в 2020 году рэпер заявил об обиде на жену из-за того, что она хотела сделать аборт во время первой беременности.

В феврале уже этого года Ким подала на развод и наняла адвоката, который будет заниматься разделом совместно нажитого многомиллионного имущества и опеки над четырьмя детьми пары. Существенно облегчит процесс брачный договор, который супруги заключили в 2014 году сразу после свадьбы. Сейчас, по слухам, Ким Кардашьян состоит в тесных отношениях с Питом Дэвидсоном, а Канье Уэсту приписывают роман с Ириной Шейк.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер развелся с супругой, тележурналисткой Марией Шрайвер. Бракоразводный процесс, длившийся 10 лет, закончился 28 декабря.

Причиной развода послужило признание Шварценеггера жене в измене. Еще в 90-х актер закрутил роман с домработницей, которая родила от него сына Джозефа. Сами супруги за время брака стали родителями четверых детей.

Свадьбы

Георгий Романов и Ребекка Беттарини

Английская королевская семья в этому году обошлась без пышных торжеств, зато эстафету приняли японская и российская. В начале октября Великий князь Георгий Романов обвенчался с женой и дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе. В СМИ это событие характеризовалось как первое за 120 лет венчание Романовых в России. На ступенях Исаакиевского собора молодоженов встречали журналисты, девочки-цветочницы, зеваки и гвардейцы Преображенского полка с обнаженными клинками сабель, которых позже раскритиковали за участие в сомнительном мероприятии.

На венчание в одном из главных соборов Санкт-Петербурга приехали главы и члены императорских, королевских и владетельных домов Европы и Азии, представители зарубежных государственных, деловых и общественных кругов, деятели культуры. В общей сложности на мероприятии присутствовали более тысячи человек. На следующий день супружеская чета устроила для гостей праздник в Константиновском дворце в Стрельне.

close Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге, 1 октября 2021 года Японская принцесса Мако и ее муж Кей Комуро во время пресс-конференции после бракосочетания, 26 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Принцесса Мако и Кеи Комуро

Принцесса Японии Мако вышла замуж в конце октября. Ее избранником стал простолюдин Кеи Комуро, с которым она познакомилась во время учебы в Международном христианском университете в Токио. Пара объявила о помолвке еще в 2017 году, однако из-за скандальных подробностей о жизни семьи жениха и его учебе в Нью-Йорке свадьба несколько раз переносилась.

Принцесса Мако стала первым членом императорской семьи, которая отказалась от традиционной церемонии и выплат в размере $1,3 млн. Такая сумма положена японским принцессам при выходе замуж. Вдобавок Мако лишилась своего титула.

Бракосочетание японской принцессы и ее жениха в прессе тут же сравнили с судьбой Меган Маркл и принца Гарри — Мако и Кей Комуро покинула Японию и уехали в США. Члены британской королевской семьи отказались от своих статусов через полтора года после свадьбы.

Борис Джонсон и Кэрри Симондс

Великобритания в 2021-м обсуждала третью свадьбу Бориса Джонсона. Избранницей премьер-министра стала его подруга и мать теперь уже двоих детей Кэрри Симондс. Свадьба, которая планировалась в течение шести месяцев, прошла в обстановке строгой секретности 29 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

«Я был в шоке, когда услышал, кто собирается жениться, — рассказал таблоиду The Sun один из сотрудников аббатства. — Все готовилось очень тихо. Мы сами узнали только вчера. Безопасность соблюдалась очень серьезно».

В общей сложности на церемонию были приглашены не менее 30 гостей, в числе которых был отец премьер-министра Стэнли Джонсон и его сестра Джулия.

close Пэрис Хилтон и Картер Реум Борис Джонсон и Кэрри Симондс Дженнифер Гейтс и Наэль Нассар Полную галерею можно посмореть

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Пэрис Хилтон и Картер Реум

Самой громкой свадьбой в мире шоу-бизнеса стало бракосочетание Пэрис Хилтон и бизнесмена Картера Реума. Торжество состоялось в ноябре в поместье Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, которое принадлежало покойному дедушке знаменитости — Бэррону Хилтону. За один вечер предпринимательница сменила около 10 платьев, а главный подвенечный наряд для невесты создал американский модный дом Oscar de la Renta.

Хилтон, как известно, звезда вечеринок 2000-х, поэтому ее свадьба длилась несколько дней подряд. Помимо официального мероприятия она организовала карнавал на пирсе в Санта-Монике, а затем — светский раут. В числе гостей присутствовали Ким Кардашьян, Кайл Ричардс, Эмма Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса и Пола Абдул.

Дженнифер Гейтс и Найель Нассар

Если Билл Гейтс развелся, то его старшая дочь, 25-летняя Дженнифер, вышла замуж. Супругом наследницы многомиллиардного состояния стал наездник Найель Нассар. По информации в СМИ, свадьба растянулась на два дня и обошлась семье в $2 млн.

Сначала бракосочетание прошло по мусульманским традициям (Нассар — выходец из Египта), а на следующий день молодожены устроили пышное торжество, на котором присутствовали около 300 гостей. Свадьбу отпраздновали на конной ферме в округе Вестчестер, которую подарили дочери ее родители в 2018 году вскоре после того, как она окончила Стэнфордский университет.

Смерти

Альбер Эльбаз

Модельер Альбер Эльбаз ушел из жизни в возрасте 59 лет в апреле после заражения коронавирусом. За его жизнь боролись врачи одного из французских госпиталей. Эльбаз начал свою карьеру в Нью-Йорке в фирме по пошиву свадебных платьев, после его карьера пошла в гору, и долгое время он был креативным директором Saint Laurent и Lanvin, а за пару месяцев до смерти представил свой бренд AZ Factory и провел первый показ.

Вирджил Абло

Вирджил Абло, основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton, скончался в конце ноября от редкой формы рака — ангиосаркомы сердца. Тот факт, что Абло борется с серьезной болезнью, которая быстро прогрессирует, скрывали от общественности. Дизайнер продолжал работать, создавать коллекции и ездить с диджей-сетами по всему миру. Его смерть в 41 год стала внезапной для его близких друзей из индустрии. Они написали несколько сотен постов с соболезнованиями и воспоминаниями о работе с дизайнером.

Грейс Мирабелла

Грейс Мирабелла скончалась в возрасте 91 года в декабре. Она возглавляла американскую версию журнала Vogue с 1971 по 1988 год. После она передала пост Анне Винтур, а сама начала издавать журнал Mirabella при поддержке медиамагната Руперта Мердока. В середине 90-х Грейс Мирабелла покинула издание и начала писать авторские колонки для журнала Quest, выпустила книгу о компании Tiffany & Co, запустила онлайн-издание The Aesthete и выступала с лекциями.

close Грейс Мирабелла Ричард Бакли Полную галерею можно посмореть

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Ричард Бакли

Широкая общественность узнала о Ричарде Бакли после его свадьбы со знаменитым американским дизайнером Томом Фордом в 2012 году. Однако пара познакомилась еще в 1986-м на показе мод в Нью-Йорке, где Бакли присутствовал в качестве журналиста Women's Wear Daily. После он работал в Vanity Fair и Mirabella, а в 1999 году был назначен главным редактором Vogue Hommes International. Ричард Бакли скончался в возрасте 72 лет после продолжительной болезни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Принц Филипп

В апреле Великобритания простилась с принцем Филиппом, который был не только супругом королевы, но и важной фигурой для мира моды. Этот стиль было принято считать эталонным, а шерстяные костюмы, лаконичные пальто и тартан стали его визитной карточкой.

close 100% Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский (10 июня 1921 – 9 апреля 2021) Adrian Dennis/AP

Герцог Эдинбургский скончался на 100-м году жизни. Его отпевали и похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На церемонии присутствовали все близкие родственники Филиппа: королева Елизавета, их дети и внуки с женами, не было только Меган Маркл и Сары Фергюсон.