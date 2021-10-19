WSJ: руководство Microsoft впервые узнало об изменах Гейтса еще в 2008 году

Руководство Microsoft узнало, что основатель и бывший председатель компании Билл Гейтс вступал в отношения с коллегами внутри компании, еще в 2008 году, и рекомендовало ему немедленно прекратить, говорится в материалах The Wall Street Journal.

Инцидент, о котором сообщает WSJ, связан с женщиной, которой Гейтс, будучи женатым, отправил кокетливые электронные письма с предложением встретиться за пределами кампуса в нерабочее время. Когда в Microsoft узнали о переписке, генеральный юрисконсульт, а ныне президент Microsoft Брэд Смит встретился с Гейтсом и потребовал от него немедленно прекратить подобное общение с коллегами. Гейтс признал, что посылать подобные письма было не самой лучшей идеей, и обещал больше не предлагать встречи сотрудницам компании.

После этого в Microsoft решили, что никаких дальнейших действий в отношении Гейтса не требуется, поскольку проблема не выходила за пределы электронной почты.

2 августа 2021 года состоялся официальный развод Мелинды и Билла Гейтсов после 27 лет брака. Причиной этому стало признание миллиардера в романе с женщиной-инженером, который произошел в 2002 году. Измена была раскрыта Microsoft в 2019 году, после чего Гейтс окончательно покинул совет директоров компании,

Ранее «Газета.Ru» рассказывала об интервью Гейтса, в котором он впервые прокомментировал развод с супругой и дружбу с Джеффри Эпштейном.