Глава минобороны Британии захотел попасть в историю за счет ввода войск на Украину

Глава минобороны Великобритании Джон Хили в беседе с The Telegraph заявил о желании стать первым военным министром, кто направит на Украину войска.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны», — заявил Хили.

Он добавил, что безопасная Европа нуждается в «сильной, суверенной» Украине.

21 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» призвал Лондон и его союзников прямо сейчас отправить на Украину небоевые войска. Он объяснил, что их цель заключается не в том, чтобы вести боевые действия, а в том, чтобы подчеркнуть, что приглашать иностранных солдат на украинскую землю или нет — «дело Украины, а не президента России Владимира Путина».

По словам Джонсона, этот шаг необходим, чтобы «щелкнуть выключателем» в голове российского лидера. Бывший британский премьер считает, что мирные сухопутные войска продемонстрируют поддержку со стороны европейских стран «свободной, независимой Украины». Он добавил, что не видит никакой логической причины не сделать это сейчас, однако добавил, что окончательное решение о размещении войск союзников должны принимать украинцы.

