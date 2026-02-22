Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Глава минобороны Британии захотел попасть в историю за счет ввода войск на Украину

Министр обороны Британии Хили заявил о планах первым отправить войска на Украину
Thomas Krych/AP

Глава минобороны Великобритании Джон Хили в беседе с The Telegraph заявил о желании стать первым военным министром, кто направит на Украину войска.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны», — заявил Хили.

Он добавил, что безопасная Европа нуждается в «сильной, суверенной» Украине.

21 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» призвал Лондон и его союзников прямо сейчас отправить на Украину небоевые войска. Он объяснил, что их цель заключается не в том, чтобы вести боевые действия, а в том, чтобы подчеркнуть, что приглашать иностранных солдат на украинскую землю или нет — «дело Украины, а не президента России Владимира Путина».

По словам Джонсона, этот шаг необходим, чтобы «щелкнуть выключателем» в голове российского лидера. Бывший британский премьер считает, что мирные сухопутные войска продемонстрируют поддержку со стороны европейских стран «свободной, независимой Украины». Он добавил, что не видит никакой логической причины не сделать это сейчас, однако добавил, что окончательное решение о размещении войск союзников должны принимать украинцы.

Ранее Макрон раскрыл численность иностранного контингента для размещения на Украине.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!