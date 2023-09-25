Франция сдалась. Париж отзывает своего посла из Нигера и выводит войска

Франция отзывает посла из Нигера и до конца 2023 года выведет свои войска из страны. Об этом заявил Эмманюэль Макрон. На выводе войск настаивали повстанцы, захватившие власть в африканской республике. До этого Париж неоднократно отказывался идти на уступки. Что происходит в стране — в материале «Газеты.Ru».

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера. Об этом пишет газета Le Parisien.

«Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года», — сообщил лидер.

По его словам, операция «Бархан» — действия французских войск, направленные против исламистских группировок в Сахеле — прошла успешно. По информации Le Parisiеn, в Нигере остаются почти 1,5 тысячи французских военнослужащих.

Макрон пообещал, что при выводе военных Париж будет взаимодействовать с мятежниками, чтобы «все прошло без происшествий». Именно это они требовали от французской стороны.

Лиде также заявил о решении отозвать из Нигера посла Франции:

«Я сегодня говорил с президентом (Мохамедом) Базумом и сообщил ему, что Франция решила отозвать своего посла. В ближайшие часы наш посол, а также другие дипломаты вернутся во Францию».

Le Figaro написала, что Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов.

На территории страны продолжают находиться военные из Германии. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия намерена оставить своих военных в стране и выведет их, только если будет вынуждена это сделать:

«Для нас решающей является ситуация с безопасностью. На данный момент наши военные на месте не находятся в опасности. Ниамей (город в Нигере. — «Газета.Ru») для нас играет важную роль в плане логистики с соседним Мали. Всегда хорошо сохранять контакты на месте и не уходить полностью, только если мы не будем вынуждены это сделать».

Инцидент в ООН

21 сентября в здание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел назначенный мятежниками министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари. Считалось, что его пропуск деактивирован. В связи с инцидентом ООН проводит проверку. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источник во всемирной организации. Отмечается, что Бакари назначили представителем Нигера в ООН еще в марте 2023 года, поэтому у него был дипломатический паспорт и аккредитация для доступа в штаб-квартиру организации.

В ответ на это представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генсек ООН Антониу Гуттериш вместе с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в ГА ООН, отозвав аккредитацию постпреда Бакари.

По словам представителя переходного правительства, генсек не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и прежде всего «удовлетворил фанатичную просьбу бывшего министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН».

Переворот в Нигере

Группа военных из президентской гвардии пришла к власти в Нигере 26 июля: они захватили президента Мохамеда Базума, обвинили его в государственной измене и подрыве безопасности государства. К нацгвардии присоединилось и командование вооруженных сил страны. Вместе они назвались Национальным советом спасения родины.

26 августа мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте Нигер покинуть страны. Причиной стал его отказ встретиться с новым главой МИД, которого назначили мятежники. Макрон, комментируя инцидент, утверждал, что Итте останется в стране, несмотря на давление «незаконных властей».

Западные страны, в том числе Франция, чьей колонией был Нигер, а также ООН, Африканский союз и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки, куда входят 15 государств) осудили мятеж. ЭКОВАС заявил о готовности военного вмешательства в Нигер. Мятежники в ответ начали угрожать жизни свергнутого президента Базума.

Члены ЭКОВАС согласовали дату военного вторжения. Макрон утверждал, что поддержит их интервенцию. Также он отрицал возможность вывода французских войск из страны, но допускал такую возможность, если об этом попросил президент Базум.

16 сентября Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью развития коллективной обороны. Решение о создании АЕС было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России, которую возглавил Юнус-Бек Евкуров, с представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Свергнутый президент Нигера Бузум находится под стражей. Французские СМИ и ООН неоднократно говорили о том, что его содержат в тяжелых условиях, которые «могут нарушать права человека». Он сам неоднократно заявлял, что не собирается отказываться от власти.