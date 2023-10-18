«Остановить выпуск банкноты»: ЦБ доработает дизайн купюры в 1000 рублей после скандала с крестом

Банк России решил доработать дизайн новой банкноты в 1000 рублей. Она не успела поступить в широкое обращение. Внешний вид купюры подвергся критике после того, как выяснилось, что на ней изображено здание церкви, на котором нет креста. В РЦП разошлись во мнениях о том, должен ли религиозный символ быть на здании, в котором в настоящее время расположен Музей истории государственности татарского народа.

Центральный Банк России приостановил выпуск банкноты в 1000 рублей в новом дизайне, который представили 16 октября. Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — отмечается в публикации.

Дело в кресте

Зампред Банка России Сергей Белов представил новые банкноты в 1000 и 5000 рублей на пресс-конференции два дня назад. Денежные купюры сохранили прежнюю цветовую гамму, а изображения на них заменили.

Тысяча рублей выполнена в сине-зеленых тонах. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский в своем Telegram -канале раскритиковал новый дизайн:

«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем».

Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан расположен в здании, которое построили в XVII веке. Там собирались разместить Дворцовую или Введенскую церковь. В следующем веке ее перестроили. Здание дважды горело. В 1918 году церковь разграбили и сделали там столовую. В 2002 году здание восстановили и разместили там музей. Церковный купол сохранился, но крест на нем отсуствует.

«Минарет с полумесяцем», который упоминает Островский, — это башня Сююмбике. Раньше ее использовали в качестве сторожевой. Сначала на верхушке башни был двуглавый орел, но в 1918 году после подписания декрета о возвращении мусульманам памятников национальной истории и культуры его заменили на полумесяц. В настоящее время это туристический объект.

По мнению Островского, никакой разницы в том, как сейчас используется здание, нет.

»... 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем», — написал священник.

Островский считает, что такой выбор был сделан или из-за «тупости дизайнеров», или из-за «сознательной провокации от приверженцев ислама из Татарстана».

«Неразумно и даже провокационно»

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале призвал более тщательно отбирать изображения на купюрах.

«Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — пояснил чиновник.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram согласился с этой точкой зрения:

«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно».

Он добавил, что надеется, что произошедшее больше не повторится.

«Нет никакой проблемы»

В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе не увидел в произошедшем «никакой проблемы».

«Наша позиция достаточно понятная и ясная. Те наши памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест, которые являются культовыми зданиями православными, если есть изображения где-либо без крестов, которые на самом деле на них есть — это, на наш взгляд, некая форма какого-то кощунства. Если в случае как на этой банкноте речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — задался вопросом Кипшидзе.

Ведущий специалист Музея истории государственности татарского народа Лилия Хайрутдинова в беседе с изданием «Подъем» заявила, что крест на куполе отсутствует более ста лет:

«Изначально эта церковь была построена как дворцовая церковь губернаторской семьи. Она строится в XIX веке. Как только заканчивается строительство дворца, начинают уже строить параллельно церковь. Она функционировала весь XIX век, а когда пришла советская власть, здесь находилось складское помещение, потом архив, столовая и потом уже открывается наш музей – в 2006 году. И она больше не функционировала после прихода советской власти как церковь. Но вот форма купольная так и сохранилась».

Специалист не знала, что место ее работы попало на тысячерублевую купюру, но надеется, что это привлечет туристов.