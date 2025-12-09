ВСУ атаковали жилой дом в Чебоксарах. Военная операция, день 1385-й

Из освобожденного Красноармейска в безопасные районы эвакуированы более 200 местных жителей, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Axios: мирное предложение Украине от США в рамках урегулирования украинского конфликта «ухудшилось» после переговоров Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря.
После взятия Красноармейска в ДНР главной задачей группы «Центр» является ликвидация сил ВСУ, окруженных у Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Politico: Япония отказалась использовать замороженные российские активы, хранящиеся на ее территории, для предоставления кредита Украине по предложенному Евросоюзом плану.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что дом находится в Юго-Западном районе — вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины.
The New York Times: ни одна из сторон украинского конфликта не поддержала мирный план администрации президента США Дональда Трампа.
Жилые дома повреждены в Чувашии при атаке украинских БПЛА, есть пострадавшие, сообщил глава региона Олег Николаев.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ над регионами России
▪️49 БПЛА — над Белгородской областью;
▪️22 — над Крымом;
▪️десять — над Рязанской областью;
▪️девять — над Воронежской;
▪️восемь — над акваторией Каспийского моря;
▪️по пять — над Ростовской областью и Калмыкией;
▪️четыре — над Нижегородской областью;
▪️три — над Липецкой;
▪️по два — над Курской областью и Краснодарским краем;
▪️по одному — над территориями Брянской и Тульской областей.