На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

ВСУ атаковали жилой дом в Чебоксарах. Военная операция, день 1385-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1385-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Украинский беспилотник упал на жилой дом в Чебоксарах, сообщают очевидцы. Глава Чувашии подтвердил информацию об атаке на регион. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России. Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью — 49. Еще 22 беспилотника уничтожены над Крымом, 10 — над Рязанской областью, девять — над Воронежской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:36

Из освобожденного Красноармейска в безопасные районы эвакуированы более 200 местных жителей, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

9:19

Число пострадавших в результате удара БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 9 человек.

9:08

Axios: мирное предложение Украине от США в рамках урегулирования украинского конфликта «ухудшилось» после переговоров Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря.

8:59

После взятия Красноармейска в ДНР главной задачей группы «Центр» является ликвидация сил ВСУ, окруженных у Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

8:50

Politico: Япония отказалась использовать замороженные российские активы, хранящиеся на ее территории, для предоставления кредита Украине по предложенному Евросоюзом плану.

8:37

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

8:21

Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают, что дом находится в Юго-Западном районе — вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины.

8:18

The New York Times: ни одна из сторон украинского конфликта не поддержала мирный план администрации президента США Дональда Трампа.

8:11

Жилые дома повреждены в Чувашии при атаке украинских БПЛА, есть пострадавшие, сообщил глава региона Олег Николаев.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ над регионами России

▪️49 БПЛА — над Белгородской областью;

▪️22 — над Крымом;

▪️десять — над Рязанской областью;

▪️девять — над Воронежской;

▪️восемь — над акваторией Каспийского моря;

▪️по пять — над Ростовской областью и Калмыкией;

▪️четыре — над Нижегородской областью;

▪️три — над Липецкой;

▪️по два — над Курской областью и Краснодарским краем;

▪️по одному — над территориями Брянской и Тульской областей.

8:00

Сегодня 1385-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
США давят на Зеленского: администрация Трампа призывает его сдать Донбасс
Постпред США: если Трамп решит, что сделка по Украине невозможна, он отступится
«Я хочу тебе горло перерезать». Как участница СВО добивается наказания для избившего ее сослуживца
В Крыму после обращения депутатов Госдумы возбудили дело об избиении участницы СВО
Глава МИД Венгрии отправился в Москву вместе с делегацией
Lenovo выпустит первый игровой ноутбук с увеличивающимся экраном
Турция приготовилась отправить военных в сектор Газа
Назван комфортный курс доллара
СМИ рассказали о решении Путина, которое испугало Запад
Новости и материалы
США отказались выводить своих военных из европейской страны
Украине выставили многомиллионный счет по долгам
Известный комментатор назвал единственную звезду мирового футбола из России
Аэропорт Нальчика приостановил работу
Автомобиль с человеком смяло поездом, следовавшим в Петербург
В Горном Алтае потребовали от частной клиники отказаться от проведения абортов
Рабочий не смог открыть свой шкафчик для одежды и угрожал охране пистолетом
В Новосибирске локализовали возгорание в колледже
Житель Сочи украл велосипед и выдал себя, сделав одно фото
США пообещали сократить помощь Украине
Экс-главу китайской инвесткомпании казнили за взятку на $156 млн
Аргентинский футбольный клуб показал форму с Собором Василия Блаженного
В США раскрыли схему незаконных поставок ИИ-чипов Nvidia в Китай
Раскрыт смысл роста корпоративных выплат за рождение ребенка до 1 млн рублей
Volkswagen влетел в автобус с красноярцами, 11 человек пострадали
В Сахалинской области зафиксировали мощное землетрясение
Два российских аэропорта возобновили работу
Россиянам рассказали, чем опасна глубокая разрядка аккумулятора автомобиля
Все новости
Российские космонавты вернулись с МКС на Землю
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского
Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Теперь вы знаете
Полный гак: тест-драйв кроссовера GAC GS4 с мотором на 230 сил
Что из себя представляет кроссовер GAC GS4 с полным приводом и мощным мотором
Новый тип ИИ, ядерные часы для дальнего космоса, лазерный интернет. Чем занимаются ученые НЦФМ
Академик Сергеев: в НЦФМ создается искусственный интеллект на фотонах
8 новых российских фильмов: рейтинг — от худшего к лучшему
9 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 9 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Отпуск по заявлению и выплата от работодателя: как в России собираются поддержать отцов
Путин: работодатели смогут выплачивать при рождении ребенка до 1 млн без налогов
«У нас много козырей»: Украина и ЕС отправят Трампу свой вариант мирного плана
Зеленский заявил об исключении из плана Трампа спорных для Украины пунктов
Повышение НДС и обеление экономики: что сказал Путин на Совете по стратегическому развитию
Путин призвал усиливать контроль за оборотом наличных средств
Золотой суперфуд: 10 полезных свойств манго для зрения, иммунитета и сердца
Польза и вред манго для организма, калорийность, как выбрать фрукт и как его правильно есть
«Близкий может предать». Что известно о разводе звезды «Непослушной» Резник с мужем-режиссером
Актриса Ася Резник объявила о разводе с режиссером Ильей Аксеновым
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами