«Выступал разрушителем»: в МИД РФ уверены, что отставка Ермака не повлияет на переговоры

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) «потопит» не только бывшего главу офиса украинского президента Андрея Ермака, но и проложит цепочку до президента страны Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Молниеносная отставка Ермака лишь подтверждает сам факт, что у следователя НАБУ достаточное количество материалов, которые не просто потопят самого Ермака, но и проложат прямую цепочку к Зеленскому как центру коррупционных деяний киевского режима. Зеленский, дабы выиграть время, стремится сейчас рубить концы и всячески попытается дистанцироваться от Ермака, втайне обеспечив ему какой-то скорее всего золотой парашют», — сказал он.

Мирошник добавил, что отставка Ермака не повлияет на переговоры, поскольку все это время он выступал «разрушителем» мирного трека.

«Отсутствие Ермака на переговорном треке как минимум не скажется отрицательно на его перспективах. На протяжении последних шести лет Ермак, который активно участвовал в минском, нормандском и в целом ряде других переговорных процессов, постоянно выступал разрушителем переговоров, он не стремился никогда к достижению результативных договоренностей. Его главная задача была — сохранить ситуацию продолжения войны, кровопролития и финансирования со стороны Запада киевского режима, который исключительно заточен на продолжение военных действий. В ином, мирном формате они просто себя никак не видят», — подчеркнул он.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.