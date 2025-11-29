За ночь над регионами России сбили 103 беспилотника. Военная операция, день 1375

09:03

Два человека пострадали в Волгограде после отражения атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Первый из них получил травмы после прилета на склад стройматериалов, второй — в жилом доме по улице Невской. В обоих случаях госпитализация не потребовалась.

Повреждения остекления получили дома на улицах Невской, Муромская, Жолудева и на проспекте Металлургов.