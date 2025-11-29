На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

За ночь над регионами России сбили 103 беспилотника. Военная операция, день 1375

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1374-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 103 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. В Таганроге после атаки украинского БПЛА повреждены многоквартирный дом и общежитие, локализовано восемь возгораний, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Краснодарском крае после атаки дронов ликвидировали пожар на Афипском НПЗ, сообщили в региональном оперштабе. За сутки ВСУ потеряли от действий российской группировки «Центр» свыше 485 военных, сообщил начальник ее пресс-центра группировки Александр Савчук. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
09:26

Газета The New York Post сообщила, что после отставки бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак собрался уйти на фронт.

«Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям», — приводит издание заявление Ермака.

Ермак ушел с поста вчера на фоне громкого коррупционного скандала, у него прошли обыски.

09:15

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» составили более 210 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты БМП-1, три боевые бронированные машины Snatch, Panthera и Mastiff, 16 автомобилей и артиллерийское орудие «Богдана».

09:03

Два человека пострадали в Волгограде после отражения атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Первый из них получил травмы после прилета на склад стройматериалов, второй — в жилом доме по улице Невской. В обоих случаях госпитализация не потребовалась.

Повреждения остекления получили дома на улицах Невской, Муромская, Жолудева и на проспекте Металлургов.

08:52

Украина подверглась массированному налету со стороны российских войск, сообщает киевский телеканал «Общественное». По его данным, комбинированный удар дальнобойными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами наносится по военным и инфраструктурным объектам страны. В Киеве удар пришелся по ТЭЦ-5/6, после чего в городе начались экстренные отключения электричества.

08:41

В Запорожской области саперы группировки войск «Днепр» совместно с операторами беспилотников проводят разминирование маршрутов, предназначенных для продвижения российской техники и штурмовых групп. Видео: Минобороны РФ.

08:30

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ составили свыше 485 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и два орудия полевой артиллерии противника.

08:19

В Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ, сообщили в региональном оперштабе.

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание локализовали на площади 250 кв. м. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт. Афипский произошел пожар на площади 50 кв. метров, его уже потушили.

08:11

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях отбитой ночью атаки беспилотников.

По его словам, дроны были уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Сгорел частный дом.

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства прибыли саперы.

В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал дрон. Для обезвреживания взрывного устройства там также ожидают специалистов-взрывотехников.

08:05

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили 103 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Двадцать шесть из них уничтожены над Белгородской областью, двадцать — над Ростовской областью, девятнадцать — над Крымом, по одиннадцать —над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой областью, три — над Курской областью и по одному — над Волгоградской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

08:00

Сегодня 1375-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Картина дня
Украинская делегация отправилась в США для обсуждения мирного плана Трампа
Ермак заявил, что уходит на фронт
Власти Волгограда сообщили о пострадавших на фоне атаки беспилотников
Стало известно, во сколько обойдется содержание лифтбека JAC J7
Часть Киева осталась без света после ударов по городу
Овечкин стал 11-м игроком НХЛ по важному статистическому показателю
Названы 10 самых ненадежных автомобилей бизнес-класса с пробегом
Новости и материалы
Автобус с детской футбольной командой перевернулся на Урале
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в России в декабре
В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотников над Волгоградской областью
Корги выбыли из топ‑1: раскрыт новый рейтинг самых «книжных» пород‑2025
В России могут внести в словари выражение «эффект Долиной»
В Харьковской области ликвидировали заместителя командира спецбатальона ВСУ
«Забыть и не вспоминать 2025 год»: теннисист Медведев о своих результатах
Депутат назвал категорию россиян, имеющих право на повышенную пенсию
Учитель приставал к детям, тайно фотографировал их, но не попал в тюрьму
СМИ: позиции Зеленского на переговорах еще более ослабнут после отставки Ермака
Стало известно, сколько рейсов задержали в Волгограде на фоне атаки БПЛА
Власти США просили уволить Ермака из-за незнания английского
Российские силовые структуры сообщили о перемещении частей ВСУ в Сумскую область
Жительница Суджи рассказала о пытках ВСУ за отказ отдать машину
В Иркутске женщина пыталась получить выплаты и лишилась 9 млн рублей
В Раде высмеяли Ермака, решившего отправиться «на фронт»
В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины от аллергии на березу
На Украине запретили Емельяна Пугачева
Уиткофф отказался использовать защищенную связь для обсуждения Украины с ЕС
У северных Курил произошло землетрясение
По делу экс-замминистра ДНР назначили 28 экспертиз
Не спасает ни один препарат. Какие бактерии устойчивы к антибиотикам?
Врач Молостова: бактерии могут развить устойчивость к антибиотикам за 72 часа
«Почта России» поменяет правила оформления международных посылок
29 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 29 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Очень странные дела 5», «Фоллаут 2», «Покинутые» и еще 10 сериалов декабря
Вкалывают роботы: как бизнес внедряет автоматизацию на производствах
Россия войдет в топ-25 стран по плотности промышленной роботизации
«Ханжество, истерика и перебор». Вассерман отверг идею о запрете рассылок интимных фото
Вассерман назвал перебором запрет на отправку интимных фотографий
«Али-Баба ушел, осталось 40 разбойников». Зеленский уволил Ермака
Глава РФПИ Дмитриев об увольнении Ермака: Али-Баба ушел в отставку
Путин провел встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. Онлайн
Путин встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
«Не признала вину». В Подмосковье арестовали основательницу рехаба, где истязали детей
В Подмосковье арестовали организатора рехаба Анну Хоботову, она не признала вину
Год без «братской музыки»: рэпер Macan ушел в армию
Рэпер Macan ушел на военную службу: чем он известен и где будет служить
