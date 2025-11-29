За ночь над регионами России сбили 103 беспилотника. Военная операция, день 1375

Газета The New York Post сообщила, что после отставки бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак собрался уйти на фронт.
«Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям», — приводит издание заявление Ермака.
Ермак ушел с поста вчера на фоне громкого коррупционного скандала, у него прошли обыски.
За сутки потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» составили более 210 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты БМП-1, три боевые бронированные машины Snatch, Panthera и Mastiff, 16 автомобилей и артиллерийское орудие «Богдана».
Два человека пострадали в Волгограде после отражения атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Первый из них получил травмы после прилета на склад стройматериалов, второй — в жилом доме по улице Невской. В обоих случаях госпитализация не потребовалась.
Повреждения остекления получили дома на улицах Невской, Муромская, Жолудева и на проспекте Металлургов.
Украина подверглась массированному налету со стороны российских войск, сообщает киевский телеканал «Общественное». По его данным, комбинированный удар дальнобойными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами наносится по военным и инфраструктурным объектам страны. В Киеве удар пришелся по ТЭЦ-5/6, после чего в городе начались экстренные отключения электричества.
В Запорожской области саперы группировки войск «Днепр» совместно с операторами беспилотников проводят разминирование маршрутов, предназначенных для продвижения российской техники и штурмовых групп. Видео: Минобороны РФ.
За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери ВСУ составили свыше 485 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и два орудия полевой артиллерии противника.
В Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ, сообщили в региональном оперштабе.
По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание локализовали на площади 250 кв. м. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт. Афипский произошел пожар на площади 50 кв. метров, его уже потушили.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях отбитой ночью атаки беспилотников.
По его словам, дроны были уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий. Сгорел частный дом.
Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства прибыли саперы.
В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал дрон. Для обезвреживания взрывного устройства там также ожидают специалистов-взрывотехников.
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили 103 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
Двадцать шесть из них уничтожены над Белгородской областью, двадцать — над Ростовской областью, девятнадцать — над Крымом, по одиннадцать —над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой областью, три — над Курской областью и по одному — над Волгоградской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.