Европарламент принял резолюцию по конфликту на Украине. Какие требования выдвинули России?

Европарламент утвердил резолюцию с обещанием не признавать Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. Также евродепутаты потребовали от Москвы вывести войска из новых регионов России. В будущем мирном соглашении евродепутаты хотят закрепить, что миссия ООН будет развернута «по обе стороны линии соприкосновения», а Киев получит гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора.

Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию, в которой закреплено требование об обязательном выводе российских сил с полуострова Крым и Донбасса. В документе также прописано, что евродепутаты никогда не признают новые российские регионы.

Резолюция была принята большинством голосов. «За» проголосовал 401 из 651 присутствовавшего на заседании депутата. «Против» выступили 70. Еще 90 воздержались.

« (Европарламент. — «Газета.Ru») напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская », — говорится в документе.

Евродепутаты подчеркнули, что любое мирное соглашение должно включать вывод всех российских сил с «международно признанной территории Украины». Кроме того, в мирном договоре должны быть положения, обязывающие РФ полностью возместить причиненный материальный и нематериальный ущерб, подчеркивается в резолюции.

Евродепутаты настаивают также на развертывании миссии ООН «по обе стороны линии соприкосновения».

«В рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в документе.

В будущем мирном соглашении предлагается закрепить гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора и статьей 42, пунктом 7, Договора о Евросоюзе. Кроме того, мирный план должен разрешить Киеву «свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето».

Указывается также, что исход конфликта повлияет на всю систему европейской безопасности, потому «ничего об Украине не должно решаться без Украины, а о Европе — без Европы».

В резолюции евродепутаты призвали страны Евросоюза срочно согласиться на использование активов РФ для кредита Украине.

«Депутаты Европарламента призывают ЕС и его государства-члены без дальнейших задержек принять и реализовать юридически и финансово обоснованный «репарационный кредит» для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами. Они разъясняют, что судьба и условия инвестирования указанных активов не являются предметом переговоров без ЕС. Парламент также настаивает на том, чтобы никакие санкции ЕС не снимались до вступления в силу мирного соглашения», — говорится на сайте ЕП.

В случае отказа России присоединиться к мирным переговорам, Европарламент призывает ввести дополнительные «существенные санкции».

В Европарламенте также подчеркнули, что политическая «двусмысленность» Вашингтона подрывает усилия по достижению устойчивого мира, и в таких условиях Евросоюз должен «показать путь».

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны для исполнения в ЕС.

«Нам нужно признание»

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москве важно получить международное признание новых регионов, но не от Киева.

«Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины» , — сказал президент в ходе общения с журналистами в Бишкеке.

По его словам, международное признание необходимо «с правовой точки зрения». В мирных переговорах могут участвовать любые страны, которые готовы и способны это делать, но ключевым моментом для России останется международная легитимность итоговых решений, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, международное сообщество должно понимать, что определенные территории находятся под контролем РФ и нападение на них будет расцениваться как нарушение суверенитета России со всеми «вытекающими ответными мерами». Эти действия не должны восприниматься как попытка вернуть территорию Украине.

«Это разные вещи», — подытожил президент.

Юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России должно стать одним из ключевых моментов переговоров Москвы и Вашингтона, добавил российский лидер.

26 ноября газета The New York Times писала, что министр армии США Дэниел Дрисколл отстранил представителей Евросоюза от переговорного процесса по Украине из-за предвзятости и чрезмерного «сближения» с украинскими политиками .

«России не стоит записывать Дрисколла в свои друзья. Тот факт, что он не любит Европу, не делает его автоматически нашим другом. Однако уже сейчас понятно, что восстановить отношения с ЕС нам будет гораздо труднее, чем с нынешней администрацией США. С Америкой у России время от времени возникает некое взаимопонимание, и сейчас тот самый момент», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного среди жителей полуострова в 2014 году. Согласно его результатам, за присоединение к РФ проголосовали 96,77% избирателей. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России в результате референдумов, проведенных в 2022 году.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей территориями России является императивом урегулирования конфликта на Украине.