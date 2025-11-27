«Как далеко мы можем зайти?»: в Европе планируют «ответный удар» по России

Газета Politico сообщила, что страны Европы планируют «ответный» удар по России на фоне диверсий и инцидентов с дронами, к которым якобы причастна Москва. Европейские столицы рассматривают несколько вариантов: от совместных наступательных кибератак до внезапных учений под руководством НАТО. В Берлине при этом уже разработали план реальной войны с РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Страны Евросоюза на фоне диверсий и инцидентов с дронами в Европе планируют «ответный» удар по России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как рассказали два высокопоставленных европейских чиновника и три дипломата ЕС, идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против РФ и скоординированном определении гибридных атак до внезапных военных учений под руководством НАТО.

«Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: каков будет ответ, насколько далеко мы можем зайти? Необходим более активный ответ. И сигнал посылают не слова, а действия», — заявила в беседе с изданием министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В материале приводятся последние инциденты, которые якобы связаны с Россией, а именно — появление беспилотников в Польше и Румынии, глушение GPS, а также повреждение польской железной дороги.

Как отметила Politico, Европа не хочет войны с ядерной Россией и поэтому должна решить, как отреагировать таким образом, чтобы сдержать Москву, но не пересечь красные линии Кремля. В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон призвал перестать бояться эскалации.

«Мы не можем позволить себе бояться и слишком сильно переживать из-за возможной эскалации. Нам нужно проявить твердость», — подчеркнул он.

Каким будет ответ?

Несмотря на более жесткую риторику, которую в последнее время стали использовать чиновники и дипломаты стран ЕС, вопрос о том, что подразумевается под твердостью и активным ответом, все еще остается открытым, отметило издание.

По словам Браже, союзники должны «быть более активными в кибернаступлении» и сосредоточиться на «повышении ситуационной осведомленности — объединении и координации служб безопасности и разведки». Как уточнил политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук Филип Брыйка, на практике это означает, что страны ЕС могли бы атаковать системы, критически важные для ведения боевых действий на Украине. Например, экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, а также энергообъекты и поезда с военной техникой.

Спецоперация «Путь»: после диверсий к охране железной дороги в Польше привлекли армию Для проведения полицейской спецоперации «Путь» на объектах железной дороги Польши власти страны... 22 ноября 13:26

Неназванный высокопоставленный военный также заявил Politico, что Европе нужно работать с союзниками, которые хорошо понимают Россию, а также «наладить сотрудничество и в области информационной войны».

При этом НАТО является оборонительной организацией и с подозрением относится к «наступательным операциям», однако «асимметричные ответы — важная часть разговора», отметил в беседе с газетой дипломат альянса.

«Несомненно, необходимо больше усилий в области гибридных действий», — заявил еще один источник в НАТО.

Не гибридная, а реальная война

В то же время газета The Wall Street Journal (WSJ) рассказала, что в Германии группа высокопоставленных офицеров подготовила секретный план войны с Россией. Разработка документа, по данным издания, началась еще два с половиной года назад.

«В плане подробно описывается, как до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток. На карте обозначены порты, реки, железные дороги и трассы, по которым они будут перемещаться, а также то, как будет осуществляться их снабжение и защита в пути», — говорится в материале.

WSJ отмечает, что план является «всеобщим» подходом к войне.

Это стирание границы между гражданской и военной сферами «знаменует собой возврат к мышлению времен холодной войны», но с учетом новых угроз и препятствий: от ветхой инфраструктуры Германии до «неадекватного законодательства» и меньшей численности армии.

Немецкие официальные лица считают, что Россия будет готова напасть на НАТО в 2029 году. Однако диверсии, организацией которых якобы занимается Москва, позволяют предположить, что нападение произойдет раньше. Авторы плана считают: если им удастся повысить устойчивость Европы, они не только обеспечат победу, но и сделают войну менее вероятной.

«Смехотворно». Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз Венгерский премьер-министр Виктор Орбан счел «смехотворными» заявления о возможном нападении России... 17 ноября 00:01

«Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, дав понять нашим врагам, что, если они нападут на нас, то не добьются успеха», — отметил неназванный высокопоставленный офицер и один из первых авторов плана.

Что говорят в России?

Российские власти ранее неоднократно опровергали причастность Москвы к инцидентам с беспилотниками и диверсиям в европейских странах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл подобные обвинения голословными, но при этом отмечал, что в последнее время их становится все больше и больше.

В то же время в МИД РФ уже давно говорят о том, что Запад ведет против России гибридную войну.

«Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну. Трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — заявлял глава ведомства Сергей Лавров.