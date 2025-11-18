На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков выдвинул обвинение в адрес Туска

Песков заявил, что Туск покрывал обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
MGIMO360 TV/YouTube

Премьер-министр Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал украинца, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северные потоки». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Тот же самый Туск, покрывая вот того самого гражданина, который был задержан, и который обвинялся в причастности к взрывам на «Северных потоках», он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься», — сказал представитель Кремля.

10 ноября сообщалось, что ФРГ в ходе расследования причастности к подрыву «Северных потоков» выдала ордер на арест семи человек, включая трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов.

17 октября суд в Польше освободил из-под стражи украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве «Северных потоков», и отказался экстрадировать мужчину в Германию.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами «Северных потоков» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три из четырех ниток трубопроводов оказались повреждены.

Ранее СМИ назвали руководителя операции по подрыву «Северных потоков».

