«Комфортное изгнание»: чем в США хотят «подкупить» Мадуро и добиться его отставки

The Atlantic: Мадуро может уйти в отставку в обмен на амнистию и гарантии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может согласиться на отставку при выполнении ряда условий со стороны США, включая амнистию для него и его соратников, а также гарантии «комфортного изгнания». Об этом пишет американский журнал The Atlantic. Ранее сенат США отклонил резолюцию о запрете применения военной силы в отношении Венесуэлы без одобрения парламента. При этом окончательного решения о наземной операции против Венесуэлы Дональд Трамп еще пока не принял, сообщают американские СМИ.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы готов уйти в отставку в обмен на выполнение определенных условий со стороны США, утверждает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, причастный к переговорам.

«Если давление будет достаточно сильным, а на блюде будет достаточно «конфет», то с Мадуро можно обсуждать все», — утверждает источник издания.

В качестве предполагаемых условий называются амнистия для Мадуро и его ближайших соратников, отмена награды со стороны Вашингтона за их поимку, а также обеспечение «комфортных условий для изгнания» .

Удары без разрешения

Ранее американский сенат отклонил резолюцию о запрете применения военной силы в отношении Венесуэлы без одобрения конгресса США. Сенаторы от Республиканской партии заблокировали этот документ с небольшим преимуществом в 51 голос против 49.

Reuters отмечает, что резолюция была заблокирована республиканцами в сенате на следующий день после того, как представители администрации Трампа сообщили законодателям, что Вашингтон в настоящее время не планирует наносить удары по территории Венесуэлы.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что вопрос с ударами по целям в Венесуэле находится в подвешенном состоянии, так как для такого применения силы на данный момент нет весомых юридических оснований.

По словам источников канала, такой вывод был сделан на закрытом совещании с участием главы Госдепа США Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета и представителей минюста США.

При этом Белый дом добивается от минюста вынесения отдельного заключения, которое позволило бы начать нанесение ударов по целям на территории Венесуэлы без разрешения конгресса, который должен одобрить применение военной силы за рубежом.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Трамп продолжает обсуждать с членами своей администрации варианты возможной военной операции на территории Венесуэлы, но еще не принял окончательного решения.

Военная группировка

Газета The Washington Post сообщает, что в Карибском бассейне по состоянию на 1 ноября сосредоточен контингент США общей численностью в 16 тыс. человек .

На данный момент в группу военно-морских сил США у берегов Венесуэлы входят эсминцы USS Jason Dunham, USS Gravely и USS Sampson, крейсер USS Lake Erie, боевой корабль прибрежной зоны USS Minneapolis‑Saint Paul, десантные корабли USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale с вертолетами и подразделениями морпехов США и вспомогательное судно MV Ocean Trader.

Позднее к группе присоединилась атомная подлодка USS Newport.

С разрешения конгресса. США могут начать наземную операцию в Венесуэле Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме впервые публично заявил о возможности... 24 октября 15:26

При этом группа из авианосца USS Gerald R. Ford и пяти кораблей сопровождения, также направлявшаяся в Карибский бассейн, после прохождения через Гибралтар остановилась у берегов Марокко, сообщает The War Zone.

Издание отмечает, что группа остановила движение на фоне отсутствия окончательного решения от Белого дома по наземной операции против Венесуэлы.

Рост напряжения

В Москве заявили о «плотном контакте» с Каракасом на фоне усиления военного присутствия США у границ Венесуэлы и обвинили Вашингтон в повышении напряженности в регионе.

«Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна (и не только) создает обстановку повышенной напряженности и никого в этом, кроме самих США, винить нельзя», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Николас Мадуро якобы обратился к России с просьбой поставить Венесуэле модернизированные самолеты, радары и ракеты. Кроме того, он направил схожие просьбы Китаю и Ирану.