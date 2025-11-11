Политолог рассказал, зачем в Венгрии хотят провести встречу Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет провести саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах. Об этом заявил «Газете.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

«Российская сторона неоднократно указывала, что не против проведения большого саммита на уровне лидеров стран с президентом США в Будапеште. Более того, со стороны администрации Трампа мы тоже получали сигналы, что американская сторона не против провести саммит. И для нас было бы знаковое событие, и для американцев — у них есть большое количество вопросов, которые они хотели бы с нами обсудить. Это была бы большая дипломатическая победа для Виктора Орбана, у которого очень сложные перевыборы запланированы через 4 месяца, в апреле следующего года. Есть угроза того, что его партия проигрывает на этих выборах, поэтому ему нужно любой возможностью пользоваться для того, чтобы усилить свои позиции внутри страны. И такой саммит, конечно, его позиции усилил, особенно если бы привел к серьезному прорыву на украинском направлении», — заявил он.

По мнению американиста, в октябре саммит в Будапеште сорвали «ястребы» из Европы и США. Дудаков не исключил, что встреча может состояться.

«При этом, ястребиная часть американской администрации, ястребы в Европе пытаются всячески сорвать проведение этого саммита. С этим в том числе и связано то, что Трамп был вынужден в последний момент отойти от своего предложения провести саммит в Будапеште. Надеемся на то, что реалисты и прагматики в администрации Трампа возьмут верх и позволят провести саммит, и уже можно будет на реалистичных основаниях договариваться по большому спектру вопросов с американцами, которые будут выходить далеко за рамки украинского кризиса — это и вопросы международной ядерной безопасности, продление договора ДСНВ, санкционная повестка. Если не получится, тогда, конечно, говорить о проведении этого саммита в ближайшее время не стоит. Россия усиливает свои переговорные позиции, продвигаясь на поле боя. Рано или поздно все-таки ястребам придется признать очевидное, а именно, усиливающуюся победу России на украинском фронте», — сказал политолог.

До этого глава МИД России Сергей Лавров дал интервью российской прессе. По словам министра, РФ настораживает, что США могут возобновить ядерные испытания «из-за геополитики». Лавров добавил, что в Москве ожидают от Вашингтона разъяснений позиции по ядерным испытаниям. Глава МИД РФ также заявил, что Венгрия является предпочтительным местом для встречи Путина и Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу.

Ранее в Госдуме заявили, что для встречи Путина и Трампа нужна «конкретика».