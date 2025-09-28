На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ответ России на претензии по Курилам лишил Японию дара речи

Baijiahao: маневр с российскими подлодками в АТР лишил Японию дара речи
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны является аномалией в истории международных отношений. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao, которую перевел АБН24.

По мнению авторов публикации, тот факт, что РФ и Япония за 80 лет не подписали мирный договор, демонстрирует, насколько глубоко укоренилось недоверие между странами. Территориальные претензии японских властей, которые требуют вернуть Курильские острова, только усугубляют ситуацию, считают журналисты.

Обозреватели Baijiahao обратили внимание на то, что Россия неоднократно давала понять Японии, что о передаче Курильских островов не может идти и речи. Кроме того, российские власти, как утверждается в статье, предупреждали Токио о серьезных последствиях в случае, если японские власти не успокоятся и продолжат настаивать на своем.

В КНР считают, что размещение Японией американских ракетных комплексов Typhoon стали последней каплей для Москвы. Ответ России стал неожиданностью для Токио, пишет китайское СМИ.

«Токио лишился дара речи — российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии», — сообщили в издании.

27 августа в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) КНР впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Подводное патрулирование стартовало в начале августа 2025 года. Субмарины отправились в плавание после завершения российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025», которые прошли в акватории Японского моря.

Ранее Захарова назвала размещение американских Typhoon в Японии дестабилизирующим шагом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами