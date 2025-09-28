Отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны является аномалией в истории международных отношений. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao, которую перевел АБН24.

По мнению авторов публикации, тот факт, что РФ и Япония за 80 лет не подписали мирный договор, демонстрирует, насколько глубоко укоренилось недоверие между странами. Территориальные претензии японских властей, которые требуют вернуть Курильские острова, только усугубляют ситуацию, считают журналисты.

Обозреватели Baijiahao обратили внимание на то, что Россия неоднократно давала понять Японии, что о передаче Курильских островов не может идти и речи. Кроме того, российские власти, как утверждается в статье, предупреждали Токио о серьезных последствиях в случае, если японские власти не успокоятся и продолжат настаивать на своем.

В КНР считают, что размещение Японией американских ракетных комплексов Typhoon стали последней каплей для Москвы. Ответ России стал неожиданностью для Токио, пишет китайское СМИ.

«Токио лишился дара речи — российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии», — сообщили в издании.

27 августа в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) КНР впервые провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Подводное патрулирование стартовало в начале августа 2025 года. Субмарины отправились в плавание после завершения российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025», которые прошли в акватории Японского моря.

Ранее Захарова назвала размещение американских Typhoon в Японии дестабилизирующим шагом.