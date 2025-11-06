На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией ночью сбили 75 БПЛА. Военная операция, день 1352-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1352-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами. В Волгограде украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР бойцы ВСУ добровольно сдались в плен, так как их бросило командование, выяснил ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:35

Актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла территорию Украины пешком, пишет Politico.

08:32

Агенты СБУ планировали посещать процесс по убийству генерала Игоря Кириллова для получения информации с целью совершения новых терактов — ТАСС

08:23

⚡️Ночью средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, рассказали в Минобороны.

08:19

«Страна.ua» пишет о взрыве в Каменском Днепропетровской области Украины.

08:13

Новейший оптоволоконный беспилотник «Князь Вещий Олег» для разведки начали применять в зоне СВО, рассказал ТАСС гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Украинцы путают его со своими БПЛА и реже сбивают.

08:07

В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР бойцы ВСУ добровольно сдались в плен, поскольку их бросило командование, передал ТАСС со ссылкой на МО.

08:03

⚡️В Волгограде украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, погиб мужчина, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1352-й день военной операции на Украине.

Появились новые записи
показать
