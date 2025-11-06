Над Россией ночью сбили 75 БПЛА. Военная операция, день 1352-й

Актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла территорию Украины пешком, пишет Politico.
Агенты СБУ планировали посещать процесс по убийству генерала Игоря Кириллова для получения информации с целью совершения новых терактов — ТАСС
⚡️Ночью средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, рассказали в Минобороны.
Новейший оптоволоконный беспилотник «Князь Вещий Олег» для разведки начали применять в зоне СВО, рассказал ТАСС гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Украинцы путают его со своими БПЛА и реже сбивают.
В Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР бойцы ВСУ добровольно сдались в плен, поскольку их бросило командование, передал ТАСС со ссылкой на МО.
⚡️В Волгограде украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, погиб мужчина, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.