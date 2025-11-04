Над регионами России сбили 85 БПЛА. Военная операция, день 1350-й

8:02

🔴Над регионами России ночью уничтожили 86 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Воронежской областью сбили 40 БПЛА, над Нижегородской — 20, над Белгородской — десять, над Курской — шесть, над Липецкой — четыре, над Волгоградской и Башкортостаном — по два, над Саратовской — один.