Над регионами России сбили 85 БПЛА. Военная операция, день 1350-й

❗️В Воронежской области в результате атаки БПЛА выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, сообщил губернатор Александр Гусев.
Кроме того, повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили, выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозпостройке. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона.
Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» продолжают отработку тактических приемов на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ перебросили в Сумскую область батальон, который проходил обучение в Великобритании, но не восстановил боеспособность после потерь в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
⚡️Два БПЛА попытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака, они сбиты, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — отметил он в своем Telegram-канале.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 86 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Воронежской областью сбили 40 БПЛА, над Нижегородской — 20, над Белгородской — десять, над Курской — шесть, над Липецкой — четыре, над Волгоградской и Башкортостаном — по два, над Саратовской — один.