На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над регионами России сбили 85 БПЛА. Военная операция, день 1350-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1350-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о попытке ВСУ атаковать промышленный комплекс Стерлитамака с помощью двух БПЛА. По информации РИА Новости, ВСУ перебросили в Сумскую область батальон, который проходил обучение в Великобритании. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:14

В Харькове ночью произошло пять взрывов, передает украинский телеканал «Общественное».

8:06

❗️В Воронежской области в результате атаки БПЛА выбиты стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, сообщил губернатор Александр Гусев.

Кроме того, повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили, выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозпостройке. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона.

8:05

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» продолжают отработку тактических приемов на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

8:04

ВСУ перебросили в Сумскую область батальон, который проходил обучение в Великобритании, но не восстановил боеспособность после потерь в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:03

⚡️Два БПЛА попытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака, они сбиты, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — отметил он в своем Telegram-канале.

8:02

🔴Над регионами России ночью уничтожили 86 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Воронежской областью сбили 40 БПЛА, над Нижегородской — 20, над Белгородской — десять, над Курской — шесть, над Липецкой — четыре, над Волгоградской и Башкортостаном — по два, над Саратовской — один.

8:00

Сегодня 1350-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Насиловали, убивали и ничего не боялись». Что стало с кровавой бандой «Цапков»?
15 лет назад банда «Цапков» устроила кровавую расправу в станице Кущевская
Промкомплекс в Башкирии подвергся атаке украинских беспилотников
Полянский рассказал «о стадной блоковой дисциплине» западных дипломатов в ООН
В ВСУ призвали не рассчитывать на появление детей депутатов на фронте
В Казахстане на берег выбросило туши более 100 тюленей
Семенович о тяжелом периоде: «Было очень больно и страшно — казалось, жизнь разбита»
В НАТО указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине
Новости и материалы
Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР Бондаренко
«Есть небольшие трудности»: Овечкин о своих проблемах на старте НХЛ
Назван нутриент, недостаток которого в беременность может повлиять на ум ребенка
В Воронежской области оценили последствия ночной атаки беспилотников
Дроны ВСУ ночью атаковали восемь регионов России
Оператор дронов ВСУ рассказала, как относится к уклоняющимся от службы
Эксперт из ЦРУ рассказал о будущем Украины после краха ее армии
Писателя-классика русской литературы признали на Украине символом «империализма»
Подруга, получившая последнее сообщение от Усольцевой, оценила шансы найти семью
Российский офицер раскрыл, почему Запад не простит Зеленскому сдачу Покровска
В Курской области десятки жителей добровольно остались жить в Судже
Названа неожиданная причина крупного пожара в доме культуры в Забайкалье
В США заявили, что ждут помощи в решении конфликта на Украине
Жители российского города временно остались без света
Заблокированы сайты мошенников, собиравших деньги под видом пожертвований для храмов
Пожар начался в Днепропетровской области Украины после атаки
Си поздравил членов правительства России с 4 ноября
В Британии назвали причину ссоры Зеленского с Сырским
Все новости
Автор проекта рассказал о стоимости тоннеля между Чукоткой и Аляской
Мишустин встретился с Си Цзиньпином
В США могут полностью закрыть воздушное пространство
ИИ поможет собрать вопросы россиян к прямой линии с Путиным
Врач рассказал, сколько детей в России страдают избыточным весом
В День народного единства Мавзолей закроют для посетителей
«Тихая звезда» семейства Кардашьян. Кендалл Дженнер – 30
В Госдуме предложили «зарплату» для родителя, воспитывающего детей
Катар пригрозил ЕС прекращением поставок природного газа. Он поставил Европе экологическое условие
Катар заявил о возможном прекращении поставок СПГ в страны Евросоюза
4 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 4 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Мои слова исказили». Министр обороны Бельгии открестился от «удара по Москве»
Глава МО Бельгии Франкен заявил, что не угрожал стереть Москву с лица земли
С Днем народного единства! Открытки и поздравления
Как поздравить близких и друзей с Днем народного единства
Запад ждет резкого сокращения Китаем закупок нефти из России. В Москве в это не верят
Bloomberg: из-за санкций Китай сокращает закупки российской нефти
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами