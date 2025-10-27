«Признаем независимость Украины»: Лавров — о новых регионах, прекращении огня и саммите с США

Сергей Лавров дал большое интервью венгерскому YouTube-каналу о позиции России по урегулированию украинского кризиса. Он обозначил, что Москва признает независимость Украины, но выступает против угнетения русскоязычного населения. «Новые территории» министр назвал исконно русскими. Кроме того, он счел нечестным требование к РФ прекратить огонь и заявил, что Москва готова к контактам с США — но проведение нового саммита зависит от Вашингтона.

О независимости Украины

Россия признает независимость Украины, но выступает против искоренения в стране русской идентичности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на <...> территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — отметил Лавров.

Он также отметил, что российское признание Украины строится на документах — украинских Декларации о независимости и Конституции.

«Мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции <...>, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее <...> Мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению», — сказал Лавров.

По словам министра, ситуация в стране резко ухудшилась, после того как в феврале 2014 года в результате «незаконного кровавого переворота», организованного при поддержке США, к власти на Украине пришли путчисты. Лаврова добавил, что на Западе тогда говорили о торжестве демократии, однако «это «демократическое правительство», пришедшее к власти незаконным путем, первым же своим политическим решением уже на следующее утро после переворота отменило статус русского языка». Такую власть не приняли Крым, а затем и Донецкая и Луганская народные республики, присоединившиеся к России.

Сейчас территориальный вопрос, по словам Лаврова, обсуждается в разных форматах. Президент РФ Владимир Путин регулярно затрагивает его во время пресс-конференций и при личных встречах с главами разных стран. Дипломат добавил, что у заинтересованных «всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует». Кроме того, министр отметил, что «новые» территории на самом деле не новые, а исторические русские земли, которые после распада СССР оказались внутри бывшей Украинской ССР.

О переговорах с США

Возможность проведения саммита России и США в Будапеште, об отмене которого ранее заявил американский президент Дональд Трамп, зависит от Вашингтона, отметил Лавров. По его словам, Москва готова двигаться в переговорном процессе в удобном для американцев темпе.

Министр рассказал, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября подтвердил приверженность Москвы «четким договоренностям», которых президенты стран достигли на саммите на Аляске. Тогда, по его словам, Россия согласилась с концепцией урегулирования, представленной спецпосланником президента США Стивом Уиткофф перед переговорами в Анкоридже.

«Президент России Владимир Путин [на Аляске] подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной [спецпосланником Стивеном] Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: «Верно ли это? Так ли это?» Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — сказал Лавров.

После разговора «о том, как двигаться дальше по итогам встречи на Аляске» Рубио не упоминал о новых двусторонних встречах, подчеркнул глава МИД РФ. При этом госдепартамент США опубликовал заявление о хорошем и продуктивном разговоре с Москвой. По словам Лаврова, звонок был «так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды».

«Инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что «отмена» означает «перенос» . Так что все зависит от инициатора»,— сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что Москва не хочет вмешиваться в обсуждение урегулирования украинского конфликта в руководстве США, так как на него и так давят европейцы и украинцы. По словам Лаврова, существует достаточно «американских политиков», которые пытаются подорвать процесс урегулирования кризиса.

О прекращении огня

Призывы к прекращению огня на Украине Лавров назвал попыткой Киева выиграть время.

«Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они просто хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании [президента Украины Владимира] Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя», — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что ключом к урегулированию должно быть устранение первопричин кризиса, «а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков, которые сейчас сидят в Киеве». Одной из главных первопричин он называл ущемление прав русскоговорящего населения Украины.

«Они говорили на русском языке. Они обучали своих детей на русском языке. Они смотрели российские фильмы. Они получали новости из российских средств массовой информации. Культура, театры — да что угодно. И когда все это было запрещено законодательно, с тех самых пор мы считаем, что это одна из главных первопричин [конфликта] <...> Еще одной первопричиной является уничтожение всего русского — истории, языка, СМИ, культуры, образования, снос и уничтожение памятников представителям русского народа, которые являются основателями нынешних восточных и южных областей Украины, снос памятников тем, кто спас Украину и Европу от Гитлера и фашистских полчищ», — пояснил министр.

Он также отметил, что представители Европы меняют риторику в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас они пытаются доминировать с идеей прекращения огня и «выкручивают руки» администрации США.

«Когда сейчас [в Соединенных Штатах] говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена [позиции]. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят, и стараются «выкрутить руки» этой администрации», — сказал Лавров.

Вопрос, когда Россия согласится на прекращение огня, он назвал нечестным, потому что на Украине еще не восстановили права национальных меньшинств.

О ядерном оружии

При этом Лавров обратил внимание, что Москва ни коем образом не нарушает Будапештский меморандум, дающий Украине гарантии безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Там говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что Украина также подписала декларацию об обязательстве соблюдать принципы ОБСЕ, в том числе защищать права национальных меньшинств, демократию, свободу слова. По словам Лаврова, украинская сторона грубо нарушила условия.