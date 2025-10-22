«Обилие слухов и вбросов»: в России заявили о попытках противников сорвать саммит в Венгрии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

В МИД России заявили о попытках сорвать подготовку к саммиту Путина и Трампа

Противники переговоров между Москвой и Вашингтоном пытаются уменьшить шансы на достижение договоренностей по саммиту в Венгрии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он опроверг сообщения об обмене неофициальными документами, подчеркнув, что подготовка к встрече продолжается. Ранее в Кремле заявили, что желание провести встречу президентов в Будапеште было обоюдным, но она должна быть подготовлена должным образом.

Противники переговоров России и США пытаются повлиять на ситуацию с договоренностями Москвы и Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом: недели, две, три назад. Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения», — рассказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что подготовка к саммиту продолжается, добавив, что «она может иметь различные формы».

«Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне и именно ей заниматься», — пояснил замглавы МИД.

При этом официальных договоренностей о вcтрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Марко Рубио пока нет, сообщил Рябков.

Неофициальные документы

Рябков опроверг сообщения, что Россия и США обменялись неофициальными документами. Ранее агентство Reuters сообщило, что в Вашингтон была направлена закрытая нота с российскими условиями для заключения мирного соглашения.

«Не могу подтвердить, что обменивались. Я вообще хотел бы отметить, что обилие разного рода слухов, вбросов, каких-то сообщений, в основном со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу», — приводит его слова ТАСС.

Рябков добавил, что из-за большого количества противоречивых сообщений СМИ, наблюдатели не могут понять «где тут правда, где выдумка».

Замглавы МИД России также прокомментировал заявления о том, что ратификация договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой может помешать контактам с США на фоне обострения между этими странами.

«Мы никогда не скрываем, что мы вместе с Венесуэлой, и все это знают. Мы сейчас демонстрируем новый этап нашего сближения. Данный договор скоро вступит в силу. Я уверен, что вслед за ним у нас в копилке взаимоотношений с Венесуэлой появятся и другие документы», — сказал Рябков.

Россия не работает «на потребу кому бы то ни было», подчеркнул замглавы МИД России.

Срыв саммита

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште якобы была отменена после неудачного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств США и России.

По данным канала глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели беседу 20 октября. Источники канала сообщили, что разговор не удался, так как глава российской дипломатии выразил несогласие Москвы с заморозкой конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

Однако в Кремле эти утверждения опровергли. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 октября на брифинге для журналистов заявил, что желание провести встречу на уровне глав государств было обоюдным.

«Это было обоюдное желание, что пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президенты России и США привыкли работать эффективно, и для проведения соответствующего саммита требуется подготовка.

«Никто не хочет терять время впустую — ни Трамп, ни Путин», — подчеркнул Песков.

В разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила надежду, что Трамп сдержит слово и согласится на саммит в Будапеште.

«Я бы, честно говоря, сейчас не говорила о том, что Трамп поменял какие-то позиции. Мы от Трампа видели уже опровергающее это заявление, поэтому давайте будем ориентироваться не на слова, а на конкретные действия. Я надеюсь, что это политик, который держит слово», — сказала она.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились 16 октября провести личную встречу в столице Венгрии. Позднее в Кремле сообщили, что переговоры могут пройти в ближайшие две недели либо в более поздние сроки.