Стало известно о тайной встрече Макрона с Саркози

Le Figaro: Макрон тайно встретился с Саркози в Елисейском дворце
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с бывшим французским лидером Николя Саркози перед его заключением в тюрьму. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

По информации издания, более чем часовая встреча прошла в Елисейском дворце и не освещалась публично. Как пишет Le Figaro, Макрон воздержался от комментариев относительно приговора суда, однако выразил сомнения в целесообразности немедленного исполнения решения и помещения Саркози под стражу после вердикта суда первой инстанции.

По данным журналистов, французский президент подчеркнул, что действующие главы государства обладают иммунитетом, тогда как бывшие президенты подобной защиты не имеют.

25 сентября Парижский уголовный суд признал бывшего главу государства виновным в «преступном сговоре» в связи с тем, что его ближайшее окружение обратилось к сирийскому лидеру Муаммару Каддафи с целью незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года.

Ранее стало известно, что Саркози будет сидеть в одиночной камере.

