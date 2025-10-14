Политолог оценил угрозу срыва мирного соглашения между Израилем и ХАМАС

Срыв мирных договоренностей между Израилем и движением ХАМАС возможен, и с течением времени риск возобновления конфликта будет только возрастать. Такое мнение выразил старший преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Григорий Лукьянов в беседе с «Лентой.ру».

«Эскалация возможна всегда. По обе стороны баррикад существуют крайне радикальные сторонники войны, считающие, что прекращение огня не отвечает их интересам. Они имеют возможность влиять на ситуацию», — сказал он.

По его словам, в Израиле есть ультраправые радикалы, в том числе в правительстве. При этом после ликвидации военно-политического руководства ХАМАС число радикальных фигур в организации сократилось.

Лукьянов отметил, что в настоящий момент утвержден только первый этап перемирия, включающий около 20 пунктов, каждый из которых может вызвать разногласия. Чем дальше продвигается процесс, тем выше риск его срыва, добавил эксперт.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Утром 13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили о готовности восстановить отношения с Палестинской администрацией.