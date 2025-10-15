На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбиты 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1330-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1330-й день
Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 59 украинских беспилотников над восемью регионами России и Черным морем. Над Ростовской областью сбиты 17 БПЛА, 12 — над территорией Волгоградской области, в Белгородской области перехвачено 11 украинских дронов, девять в Воронежской области, четыре — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, три БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:54

8:44

Аварийные отключения света введены в Полтавской и Кировоградской областях.

8:29

The Telegraph: НАТО намерено пересмотреть правила реагирования на действия российских военных самолетов, военное командование альянса обсуждает возможность сбивать российские истребители.

8:15

8:04

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области.

8:05

🔴 Минобороны: средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских БПЛА

▪️ 17 – над территорией Ростовской области,

▪️ 12 – над территорией Волгоградской области,

▪️ 11 – над территорией Белгородской области,

▪️ 9 – над территорией Воронежской области,

▪️ 4 – над территорией Республики Крым,

▪️ 3 – над акваторией Черного моря,

▪️ 1 – над территорией Брянской, Курской, Орловской областей

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1330-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

