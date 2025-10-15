Над Россией сбиты 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1330-й

The Telegraph: НАТО намерено пересмотреть правила реагирования на действия российских военных самолетов, военное командование альянса обсуждает возможность сбивать российские истребители.
🔴 Минобороны: средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских БПЛА
▪️ 17 – над территорией Ростовской области,
▪️ 12 – над территорией Волгоградской области,
▪️ 11 – над территорией Белгородской области,
▪️ 9 – над территорией Воронежской области,
▪️ 4 – над территорией Республики Крым,
▪️ 3 – над акваторией Черного моря,
▪️ 1 – над территорией Брянской, Курской, Орловской областей