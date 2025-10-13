На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Более 100 украинских беспилотников атаковали Россию. Военная операция, день 1328-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1328-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 40 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, еще 26 над территорией Астраханской области, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью, два — над акваторией Азовского моря и по одному над территорией Белгородской области и Республики Калмыкия. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:30

Одним из объектов в Крыму в ночь на 13 октября была нефтебаза в Феодосии, в результате чего возникло возгорание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

8:15

ВС РФ расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны спецоперации и ведут бои на подступах к Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили 103 украинских БПЛА:

▪️40 БПЛА в Крыму;

▪️26 — в Астраханской области;

▪️19 — над Черным морем;

▪️14 — в Ростовской области;

▪️два — в Азовском море;

▪️по одному — в Белгородской области и Калмыкии.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1328-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной
В Алчевске ввели режим ЧС после частичного обрушения девятиэтажки
Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт
Трамп отменил помилование Байдена и отправил заключенных в самую строгую тюрьму США
Названы главные проблемы пустеющих малых городов России
Ивлееву через суд просят поделиться брендом
Новости и материалы
СМИ сообщили о снижении товарооборота между Китаем и Россией
Эксперт предупредил Россию о новых угрозах со стороны Запада
Президент Египта присвоит Трампу высшую награду страны
Овечкин находится в шаге от повторения личного антирекорда НХЛ
Геннадий Хазанов продал недвижимость в России почти на 1 млрд рублей
Командир ВСУ проспал контратаку после застолья на Сумском направлении
В США назвали главное условие для мира на Ближнем Востоке
Россиянам пообещали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году
Бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве
ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста
Футболист «Зенита» может уехать в Саудовскую Аравию за €55 млн
В Европе усомнились, что Трамп предан идее «независимой» Украины
В ГД указали на возможные проблемы на Украине из-за суровой зимы
На Камчатке люди прикормили медвежат и попали под проверку
В Сочи тургруппу сбило с маршрута из-за сильных дождей
В России раскрыли, какое новое оружие мог анонсировать Путин
Юрист напомнила о наказании за вождение после приема сильнодействующих лекарств
В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД в загруженные часы
Все новости
БПЛА пробил крышу жилого дома в Ростовской области, есть раненые
На Западе заявили о создании нового фронта против России
Подросток в Иркутской области зарезал двух человек в подъезде дома
В Крыму БПЛА атаковал нефтебазу
В России начнут перерабатывать отходы угольной отрасли
13 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 13 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Космические девушки и полная Луна: 12 ярких кадров недели
Стало известно, когда в России заработают лимиты на число банковских карт
«Пошла такая заруба». Банк России внезапно отменил голосование по дизайну банкноты в 500 рублей
Центробанк отменил голосование по дизайну для банкноты в 500 рублей
«Нет надежды, что ищем живых»: завершились активные поиски семьи Усольцевых
Под Красноярском завершили активный поиск семьи Усольцевых
«У нашего друга Дональда есть тактика»: Лукашенко заявил, что Киев не получит Tomahawk
Лукашенко: до поставок Киеву американских ракет Tomahawk дело не дойдет
Маршруты, время и тактика. На Западе узнали, как США помогают Украине бить вглубь России
FT: США несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России
Силы ПВО перехватили 37 украинских беспилотников. Военная операция, день 1327-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1327-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами