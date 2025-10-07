На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве Франции ответили на вопрос об отставке Макрона

И.о. министра Берже: Макрон не собирается уходить в отставку в условиях кризиса
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку на фоне продолжающегося политического кризиса в стране. Об этом в эфире телеканала TF1 заявила исполняющий обязанности министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже.

«Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем», — подчеркнула она.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Телеканал BFMTV передавал, что президент Франции «возьмет на себя ответственность» в случае провала очередной попытки Лекорню сформировать правительство.

Ранее Медведев назвал Макрона адвокатом Киева и «дружбаном» Германии.

