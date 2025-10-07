Над Россией уничтожили 184 БПЛА. Военная операция, день 1322-й

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому изданию «Главком» заявил, что украинцы «кайфуют» во время боевых действий:
«Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало [во время конфликта]».
В Полтаве и Сумах на Украине повреждены энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, в результате чего части городов осталась без электроснабжения, а поезда задерживаются, подтвердил вице-премьер Украины по вопросам реконструкции, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, в Полтаве пострадали локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции, в некоторых местах возникли пожары. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры были задержаны поезда, направлявшиеся в Харьков и Львов.
Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленный ранее воздушной тревоги, сообщило украинское агентство «Укринформ».
В Нижегородской области несколько зданий, хозпостроек и автомобилей получили повреждения в результате отражения атаки БПЛА, рассказал губернатор Глеб Никитин. По его словам, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировали.
⚡️По данным Минобороны, с 07:00 до 08:00 средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников: 16 над акваторией Черного моря, шесть над Нижегородской областью, три над Московским регионом.
Президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют республике оружие, сознательно не упомянул Финляндию, отметила финская газета Iltalehti. Якобы это произошло из-за того, что летом этого года страна отказалась от инициативы президента США Дональда Трампа по поддержке Украины.
Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вновь объявили в розыск в России.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника: 62 над Курской областью, 31 над Белгородской, 30 над Нижегородской, 18 над Воронежской, 13 над акваторией Черного моря, шесть над Липецкой областью, пять над Калужской, четыре над Тульской, по три над Ростовской, Рязанской областями, по два над Брянской, Орловской областями и Крымом, два над Московским регионом, один над Вологодской областью.