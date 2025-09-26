Над Россией сбили 55 украинских ударных БПЛА. Военная операция, день 1311-й

⚡Взрыв на ж/д путях произошел в районе станции Плюсса под Псковом, пострадавших нет, схода состава не произошло.
ВСУ стали чаще применять БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В результате очередной атаки разрушены два домовладения в Таволжанке Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Минобороны: операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группы «Днепр» уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА
▪️20 дронов — над Азовским морем
▪️по 14 — в Крыму и Ростовской области;
▪️три — в Краснодарском крае;
▪️по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.