Политика

Над Россией сбили 55 украинских ударных БПЛА. Военная операция, день 1311-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1311-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. 20 БПЛА нейтрализовано над акваторией Азовского моря, еще по 14 беспилотников сбиты над территорией Республики Крым и Ростовской области. Еще три дрона сбиты в небе Краснодарского края, по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В ответ ВС РФ наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:58

Взрыв на ж/д путях произошел в районе станции Плюсса под Псковом, пострадавших нет, схода состава не произошло.

8:44

ВСУ стали чаще применять БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей на освобожденной территории Харьковской области. В результате очередной атаки разрушены два домовладения в Таволжанке Купянского района, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

8:36

8:17

Минобороны: операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группы «Днепр» уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области.

8:09

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА

▪️20 дронов — над Азовским морем

▪️по 14 — в Крыму и Ростовской области;

▪️три — в Краснодарском крае;

▪️по одному — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1311-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Реклама ... Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
