«Китаю было неприятно»: Польша снимет блокаду на границе с Белоруссией

Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Польша вновь откроет границу с Белоруссией. Работу КПП ограничили 12 сентября — по заявлению Варшавы, из-за начавшихся в тот день российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Завершились маневры еще 16 сентября. При этом Александр Лукашенко называл закрытие границы «недружественным шагом поляков против Китая», а в РАН заявляли, что Пекину «возникший вопрос неприятен, и он пытается его как-то урегулировать».

Пограничное движение между Польшей и Белоруссией вновь откроется в ночь на 25 сентября, сообщает канцелярия премьер-министра страны.

«Открытие пограничных переходов вступит в силу в полночь 25 сентября. Возобновление работы касается железнодорожных и автомобильных переходов, ранее закрытых в связи с интенсивными российско-белорусскими учениями «Запад-2025», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Польши Марчин Кервиньский подтвердил эту информацию в соцсети Х.

«Я только что подписал распоряжение, согласно которому завтра ночью в 00:00 (01:00 мск 25 сентября. — «Газета.Ru») возобновится движение на пунктах пропуска на границе Польши с Белоруссией», — написал он.

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии заявили, что готовы к открытию границы и ожидают официального документа от Варшавы.

«Безусловно, [комитет] готов. И к оформлению потоков товарных, и грузовых готов. Ждем постановления, подписанного польской стороной, по открытию границы. И главное, чтобы после открытия работала уверенно польская сторона», — отметили в ГТК Белоруссии.

Пассажирская компания «Минсктранс» уже заявила о возобновлении рейсов в Варшаву и Мюнхен.

«В связи с открытием пункта пропуска Республики Польша «Тересполь» государственное предприятие «Минсктранс» возобновляет выполнение рейсов по некоторым маршрутам», — говорится в сообщении.

Польша закрыла погранпереходы 12 сентября на фоне российско-белорусских военных учений. Меры принимались демонстративные. Так, на погранпереходе «Брест» польские силовики возвели на дороге металлический забор, протянули колючую проволоку и увеличили число военных. Пассажирский транспорт, уже прошедший белорусский КПП и не успевший доехать до польского КПП, разворачивали и отправляли обратно.

«Удар по Китаю»

22 сентября белорусский президент Александр Лукашенко встретился с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ли Си и назвал закрытие границы «недружественным политическим шагом против Китая».

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал глава государства.

Как пояснил изданию «Sputnik Беларусь» старший научный сотрудник Института Европы РАН, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, закрытие польско-белорусской границы перекрыло маршрут для китайского экспорта.

«Эта «нитка» через Беларусь в Европу, она единственная работающая была, и вот сейчас она остановлена. Китай с экономической точки зрения переживет это, но, с геополитической точки зрения, это удар по проекту [«Пояс и путь»], по диверсификации, по имиджу и престижу. Китаю возникший вопрос неприятен, и он пытается его как-то урегулировать», — заявил он.

Учения «Запад»

Учения «Запад-2025» проходили на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября с целью отработки маневров, необходимых для защиты Союзного государства. В них были задействованы более 13 тыс. человек, за их ходом могли наблюдать аккредитованные иностранные военные атташе, в том числе представители девяти стран — членов НАТО.

Перед началом учений Белоруссия отвела войска от западных границ. Лукашенко пояснил, что таким образом Минск стремится исключить обвинения в попытках перекрыть Сувалкский коридор.

В Кремле отмечали, что маневры были плановыми (они проходят раз в два года) и не нацеленными «против кого-либо», о них было известно заранее.

Несмотря на это, на время их проведения Польша закрыла все переходы на границе с Белоруссией. Движение прекратилось на пункте пропуска пассажирского транспорта в Тересполе (сопредельный Брест), КПП для грузового транспорта Кукурыки — Козловичи и трех погранпереходах на железной дороге Кузница Белостоцкая — Гродно, Семянувка — Свислочь и Тересполь — Брест.

Аналогичные решения тогда же были приняты Латвией, Литвой и Эстонией. В Кремле эти действия назвали «эмоциональной перегрузкой».