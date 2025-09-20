Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. Военная операция, день 1305-й

9:00

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 149 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 40 БПЛА — над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Кроме того, 15 БПЛА уничтожены над Черным морем и три над Азовским.