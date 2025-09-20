Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. Военная операция, день 1305-й

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 149 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 40 БПЛА — над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Кроме того, 15 БПЛА уничтожены над Черным морем и три над Азовским.
Предложения Евросоюза по 19-му пакету санкций свидетельствуют о том, что санкционная политика исчерпала себя, заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
По состоянию на 1 сентября численность населения Украины, задекларировавшего или зарегистрировавшего место жительства, составила 28,7 млн человек, сообщают УНН со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2026 год, внесенному в парламент.
Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России, пишет французская газета Le Figaro.
🔴 В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
❗️ ВСУ 19 сентября атаковали БПЛА инфраструктуру ЗАЭС, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале станции.