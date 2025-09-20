На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. Военная операция, день 1305-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1305-й день
Евгений Биятов/РИА Новости
Взрывы произошли в Херсоне. Беспилотник ВСУ 19 сентября атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал. Газета Le Figaro сообщила, что президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:15

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

9:00

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 149 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 40 БПЛА — над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Кроме того, 15 БПЛА уничтожены над Черным морем и три над Азовским.

8:47

Предложения Евросоюза по 19-му пакету санкций свидетельствуют о том, что санкционная политика исчерпала себя, заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

8:35

8:24

По состоянию на 1 сентября численность населения Украины, задекларировавшего или зарегистрировавшего место жительства, составила 28,7 млн человек, сообщают УНН со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2026 год, внесенному в парламент.

8:21

Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России, пишет французская газета Le Figaro.

8:16

🔴 В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

8:12

❗️ ВСУ 19 сентября атаковали БПЛА инфраструктуру ЗАЭС, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале станции.

8:04

Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает телеканал «Общественное».

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1305-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

