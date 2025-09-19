На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Крымом сбили беспилотники. Военная операция, день 1304-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1304-й день
Евгений Биятов/РИА Новости
По данным Минобороны, ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в селе Грузское Белгородской области. Украинские дроны не уничтожаются непосредственно у границы с Россией из-за их высоты полета, объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:57

Украинские СМИ сообщают о масштабных ударах нанесенных ночью по объектам в Павлограде, Киеве и Сумах.

8:43

Продолжение конфликта на Украине тесно связано с интересом западных оружейных компаний — их лоббисты есть и в Конгрессе США, сообщил ТАСС журналист телеканала One America News Пирсон Шарп во время поездки в ДНР.

8:23

Украинские дроны не уничтожаются непосредственно у границы с Россией из-за их высоты полета, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.

8:10

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в селе Грузское Белгородской области.

8:05

🔴 Минобороны: украинские БПЛА в ночь на 19 сентября атаковали Крым, перехвачено четыре беспилотника.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1304-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
