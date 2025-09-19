Украинские СМИ сообщают о масштабных ударах нанесенных ночью по объектам в Павлограде, Киеве и Сумах.
Продолжение конфликта на Украине тесно связано с интересом западных оружейных компаний — их лоббисты есть и в Конгрессе США, сообщил ТАСС журналист телеканала One America News Пирсон Шарп во время поездки в ДНР.
Украинские дроны не уничтожаются непосредственно у границы с Россией из-за их высоты полета, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.
Женщина пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в селе Грузское Белгородской области.
🔴 Минобороны: украинские БПЛА в ночь на 19 сентября атаковали Крым, перехвачено четыре беспилотника.