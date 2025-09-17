Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1302-й

Politico: Украина попытается привлечь на свою сторону Дональда Трампа с помощью короля Карла III, во время визита президента США в Великобританию.
ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в херсонских Алешках, пострадали водитель и врач, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Минобороны: операторы БПЛА «Южной» группы войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две бронемашины ВСУ «Козак».
Подразделения ВС РФ ворвались в Ступочки, ведут бои у Предтечино и штурмуют дачи под Константиновкой, сообщает канал «Военкоры русской весны».
Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16. Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.
Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости Владимир Рогов.
РИА Новости: десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР.
Минобороны: операторы ударных беспилотников 85-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группы войск поразили склад и пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 8 украинских БПЛА
▪️ три – над территорией Ростовской области,
▪️ три – над территорией Брянской области,
▪️ один – над территорией Воронежской области,
▪️ один – над территорией Курской области.