Политика

Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1302-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1302-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Ночью 17 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Три БПЛА сбиты над Ростовской областью, еще три над Брянской областью. По одному беспилотнику уничтожено над территорией Воронежской и Курской областей. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:19

Politico: Украина попытается привлечь на свою сторону Дональда Трампа с помощью короля Карла III, во время визита президента США в Великобританию.

10:05

ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи в херсонских Алешках, пострадали водитель и врач, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

9:56

Минобороны: операторы БПЛА «Южной» группы войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили две бронемашины ВСУ «Козак».

9:47

9:24

Подразделения ВС РФ ворвались в Ступочки, ведут бои у Предтечино и штурмуют дачи под Константиновкой, сообщает канал «Военкоры русской весны».

9:10

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко выразил недовольство тем, что Бельгия уже больше года не передает обещанные Украине истребители F-16. Бельгия еще в 2023 году обещала передать Украине первые 2 из 45 своих старых F-16, но это пока не сделано в связи с задержками в поставках приобретенных у США им на замену в 2018 году 34 новых F-35.

8:59

Российские войска нанесли удар по военной транспортной логистике ВСУ в городе Запорожье, сообщил РИА Новости Владимир Рогов.

8:42

8:35

РИА Новости: десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР.

8:21

Минобороны: операторы ударных беспилотников 85-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группы войск поразили склад и пункт временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

8:09

🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 8 украинских БПЛА

▪️ три – над территорией Ростовской области,
▪️ три – над территорией Брянской области,
▪️ один – над территорией Воронежской области,
▪️ один – над территорией Курской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1302-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

