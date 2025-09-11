На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 17 беспилотников. Военная операция, день 1296-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1296-й день
Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 17 беспилотников над регионами России. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и инцидент с дронами в Польше. Газета «Украинская правда» рассказала, что в доме приближенного к украинскому лидеру бизнесмена Тимура Миндича нашли прослушку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:38

🔴 Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:23

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета «Украинская правда»

8:18

Телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Сумах и Херсоне.

8:15

8:09

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Катару и инцидент с дронами в Польше, в котором премьер последней обвинил Россию.

8:04

🔴 За ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Воронежской области сбили шесть беспилотников, над территорией Белгородской — пять. По два БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей. По одному — над Липецкой и Тамбовской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1296-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Картина дня
«Привилегия для богатых»: в России резко подорожало обучение в автошколах
Стоимость обучения в автошколах России за год выросла на 20%
Бывший глава Курской области рассказал о взятках при строительстве фортификаций
Трамп обратился к нации по поводу убийства консерватора Чарли Кирка
В Новосибирской области незнакомец пытался увести ребенка в неизвестном направлении
Пятилетний мальчик из России попал в базу «Миротворца»
В ФСБ заявили об изъятии наркотиков на 1 млрд рублей в Якутии
В Белгородской области приостановили работу ТЦ на фоне атаки беспилотников
Новости и материалы
Стала известна дата выхода нового альбома Gorillaz
Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи
Врач, установивший камеры в туалетах медцентра, снял сотни коллег и пациентов
Россиянам рассказали, когда выгоднее бронировать авиабилеты на осень
Американский министр назвал приоритетом Трампа остановку конфликта, а не санкции
На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийской телекомпании
Отец Маска решил увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет
Царя в тренеры: легенда сборной России призвал «Спартак» дать шанс Мостовому
Шаляпин назвал свой номер 1 в российском шоу-бизнесе: «Просто таю»
Мерц оценил работу ПВО стран НАТО во время инцидента в небе Польши
Отец убитого на Burning Man россиянина обратился к Трампу
Каллас пообещала усиление санкций против России после инцидента в небе Польши
Обучение в автошколах России резко подорожало
В Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами
Названы пять плюсов киберспорта для детей
В Челябинске на видео попало, как школьница перевернулась на капоте после жесткого ДТП
Военблогера Романа Алехина опросили в полиции после рассказа об «откатах»
В Госдуме отреагировали на слова Трампа о затягивании конфликта на Украине
Повсюду следы саудовской разведки: какую правду об 11 сентября скрывает правительство США?
Террористическая атака на башни-близнецы случилась 11 сентября 2001 года
Правый активист Чарли Кирк умер после покушения. У него остались жена и двое детей
Американский правый активист Чарли Кирк скончался после полученных ранений
Арестованные по делу о «зубах дракона» чиновники не признают вину
11 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 11 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
До трех лет колонии: на многоженца Ивана Сухова завели дело после заявления дочери
Многоженцу Ивану Сухову грозит до трех лет колонии за домогательства по отношению к дочери
Джаз, диета и семья. В чем секрет успеха Ларисы Долиной
Певице Ларисе Долиной исполнилось 70 лет
10 лучших ролей Колина Ферта
Правительство уничтожено, из тюрем сбежали тысячи заключенных. Что происходит в Непале?
Khabarhub: жена экс-премьера Непала жива, но находится в критическом состоянии
Усекновение главы Иоанна Предтечи: трагедия предшественника Христа и смысл православного праздника
За что казнили пророка Иоанна Крестителя и почему верующие отмечают этот день
Давление, жалость, страх, вина: что такое манипуляции и как их распознать
Психология влияния: зачем используют манипуляции и как противостоять скрытому давлению
Россию атаковали более 150 БПЛА: в Новороссийске эвакуировали пляжи, в Белгороде закрыли ТЦ
С пляжей в Краснодарском крае эвакуировали людей из-за атаки БПЛА
«От этого не отмыться»: военблогера Алехина заподозрили в получении откатов с помощи фронту
Курское МВД начало проверку после видео с блогером Романом Алехиным
День танкиста в России: история праздника и программа мероприятий в 2025 году
Когда появился День танкиста и как его принято отмечать
