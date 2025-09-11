Над Россией сбили 17 беспилотников. Военная операция, день 1296-й

🔴 Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета «Украинская правда»
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел с американским коллегой Дональдом Трампо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Катару и инцидент с дронами в Польше, в котором премьер последней обвинил Россию.
🔴 За ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Воронежской области сбили шесть беспилотников, над территорией Белгородской — пять. По два БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей. По одному — над Липецкой и Тамбовской.