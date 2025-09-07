Расчёты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группы войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.
🔴 Минобороны: силы ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над 10 российскими регионами и акваторией Черного моря.
▪️21 – над Краснодарским краем;
▪️13 – над Воронежской областью;
▪️10 – над Белгородской областью;
▪️7 – над Астраханской областью;
▪️6 – над Волгоградской областью;
▪️4 – над акваторией Азовского моря;
▪️3 – над Ростовской областью;
▪️2 – над Брянской областью;
▪️по одному БПЛА — над Курской, Рязанской областями и Крымом.