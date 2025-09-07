На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1292-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1292-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над 10 регионами и Черным морем, сообщило Минобороны. 21 БПЛА сбит над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью, 10 — над Белгородской, семь — над Астраханской, шесть — над Волгоградской. Четыре дрона сбили над Азовским морем, три — над Ростовской областью, два — над Брянской и по одному — над Курской, Рязанской областями и Крымом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:33

Расчёты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группы войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

8:28

Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.

8:15

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над 10 российскими регионами и акваторией Черного моря.

▪️21 – над Краснодарским краем;

▪️13 – над Воронежской областью;

▪️10 – над Белгородской областью;

▪️7 – над Астраханской областью;

▪️6 – над Волгоградской областью;

▪️4 – над акваторией Азовского моря;

▪️3 – над Ростовской областью;

▪️2 – над Брянской областью;

▪️по одному БПЛА — над Курской, Рязанской областями и Крымом.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1292-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

