Российские группировки войск за минувшие сутки поразили порядка 36 бригад противника в зоне спецоперации.
Российские штурмовики практически выбили ВСУ из села Полтавка к юго-западу от Константиновки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Бойцы Южной группы войск в районе Константиновки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и антенны.
РИА Новости: командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ приказало уничтожить своих военных, пытавшихся бежать на Харьковском направлении.
ТАСС: более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ уничтожено после попыток контратак в районах Андреевки, Новоконстантиновки и Алексеевки в Сумской области.
🔴 Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника.
▪️14 БПЛА — над акваторией Черного моря;
▪️восемь – над Смоленской областью;
▪️пять – над Брянской областью;
▪️по три БПЛА – над Белгородской областью и Краснодарским краем;
▪️один беспилотник — над Калужской областью.