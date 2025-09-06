На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Более 30 украинских беспилотников сбиты над Россией. Военная операция, день 1291-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1291-й день
Александр Полегенько/ТАСС
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над пятью регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Над Черным морем сбиты 14 БПЛА, над Смоленской областью — восемь, над Брянской — пять. По три дрона уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем, и еще один — над Калужской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:34

Российские группировки войск за минувшие сутки поразили порядка 36 бригад противника в зоне спецоперации.

9:15

Российские штурмовики практически выбили ВСУ из села Полтавка к юго-западу от Константиновки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

9:01

Бойцы Южной группы войск в районе Константиновки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и антенны.

8:51

РИА Новости: командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ приказало уничтожить своих военных, пытавшихся бежать на Харьковском направлении.

8:36

Чиновники Евросоюза 8 сентября проведут в Вашингтоне переговоры об антироссийских рестрикциях.

8:17

ТАСС: более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ уничтожено после попыток контратак в районах Андреевки, Новоконстантиновки и Алексеевки в Сумской области.

8:10

Двое водителей ранены после атаки беспилотника ВСУ по автобусам в Горловке ДНР.

8:02

🔴 Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника.

▪️14 БПЛА — над акваторией Черного моря;

▪️восемь – над Смоленской областью;

▪️пять – над Брянской областью;

▪️по три БПЛА – над Белгородской областью и Краснодарским краем;

▪️один беспилотник — над Калужской областью.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1291-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
