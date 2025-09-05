Над РФ сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1290-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над 12 регионами России и акваторией Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано, сказал представитель Кремля. «Газета.Ru» ведет хронику событий.