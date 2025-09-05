На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Все новости
Новые материалы
Политика

Над РФ сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1290-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1290-й день
Сергей Мирный/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над 12 регионами России и акваторией Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано, сказал представитель Кремля. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:03

Responsible Statecraft: Париж стал неудачным местом для проведения встречи оказывающей помощь Украине коалиции из-за набирающего обороты во Франции политического кризиса.

8:57

Axios: Трамп заявил, что ЕС «финансирует войну» через закупки российской нефти, и потребовал прекратить поставки. Кроме того, он предложил Европе оказать давление на Китай, чтобы тот также отказался от закупок.

8:52

8:33

Москва видела, что Владимир Зеленский отверг приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Россию, заявил Дмитрий Песков.

8:21

Дмитрий Песков: Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО.

8:19

Дмитрий Песков на полях ВЭФ заявил, что урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано.

8:02

🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника.

15 БПЛА — над Брянской областью;

13 — над Ростовской областью;

12 — над Тульской областью;

11 — над Калужской областью;

девять — над Рязанской областью;

восемь — над Крымом;

семь — над Воронежской областью;

по пять — над Курской и Орловской областями;

по два беспилотника — над Липецкой и Белгородской областями;

по одному БПЛА — над Смоленской областью, а также акваториями Азовского и Черного морей.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1290-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

