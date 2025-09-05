Над РФ сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1290-й

Responsible Statecraft: Париж стал неудачным местом для проведения встречи оказывающей помощь Украине коалиции из-за набирающего обороты во Франции политического кризиса.
Axios: Трамп заявил, что ЕС «финансирует войну» через закупки российской нефти, и потребовал прекратить поставки. Кроме того, он предложил Европе оказать давление на Китай, чтобы тот также отказался от закупок.
Москва видела, что Владимир Зеленский отверг приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Россию, заявил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО.
Дмитрий Песков на полях ВЭФ заявил, что урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано.
🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили ночью 92 украинских беспилотника.
15 БПЛА — над Брянской областью;
13 — над Ростовской областью;
12 — над Тульской областью;
11 — над Калужской областью;
девять — над Рязанской областью;
восемь — над Крымом;
семь — над Воронежской областью;
по пять — над Курской и Орловской областями;
по два беспилотника — над Липецкой и Белгородской областями;
по одному БПЛА — над Смоленской областью, а также акваториями Азовского и Черного морей.