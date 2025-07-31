«Выкинули, как щенка»: бегавший за машиной Кадырова экс-депутат решил пожаловаться Путину

Экс-депутат Смоленского городского Совета Максим Баранов, прославившийся малиновым пиджаком и пробежкой за автомобилем Адама Кадырова, заявил, что его «подвинули» и «выкинули, как щенка». Три месяца назад Баранов сложил полномочия народного избранника, отметив, что сможет «принести пользу обществу и вне депутатского кресла». Своих планов он тогда не раскрыл. Теперь же мужчина обвинил неназванного руководителя в нарушении обещаний и пригрозил пожаловаться Владимиру Путину.

Бывший депутат Смоленского горсовета Максим Баранов заявил о выходе из региональной Общественной палаты и планах по составлению жалобы на имя президента России Владимира Путина. Сообщение на эту тему скандально известный экс-парламентарий опубликовал на своей странице в Telegram.

«Меня, как участника СВО, подвинули. Выкинули, как щенка», — написал он.

Как сообщил Баранов, один из руководителей, чье имя он пока оставляет в секрете, «не сдержал свое слово» поддержать его как участника СВО и «подвинул как депутата Смоленского городского Совета».

По его словам, «этот человек на трибуне и в соцсетях постоянно говорит, что поддержка участников СВО в приоритете», а на деле «продвигает только выгодных ему кандидатов, от которых нет никакого толка».

В чем именно не оправдались его надежды, экс-депутат не пояснил. Однако из его слов можно предположить, что речь идет о некоей должности, которую ему предлагали занять.

Баранов подчеркнул, что у него «было время подумать», и он «решил не замалчивать эту историю».

«Конечно же, об этой истории первым узнает наш президент — Владимир Владимирович Путин. Напишу обращение, объясню, что произошло. Я знаю, что Владимир Владимирович своих не бросает. А мы, участники специальной военной операции, его ребята», — написал Баранов.

Экс-депутат подчеркнул, что претензий к губернатору Смоленской области Василию Анохину у него нет и заявил, что он готов к сотрудничеству по выборам «с порядочными кандидатами, которые после выборов точно будут активно работать на своем избирательном округе в команде с неравнодушными людьми, а не просто просиживать штаны в Смоленском городском Совете, как это делает большинство депутатов».

Выборы депутатов Смоленского городского Совета пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

Сложил полномочия

5 мая Смоленский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата по округу №6 Максима Баранова в связи с поступившим от него заявлением.

«По имеющейся информации, М. Баранов продолжит заниматься общественной деятельностью в ином качестве», — сообщала «Смоленская правда».

Сам Баранов о мотивах своего поступка писал так: «Многие спрашивают: «Почему? Зачем? Что случилось?». Отвечу честно: пришло время. Время двигаться дальше, пробовать новое, искать другие пути приложения своих сил и энергии».

Говоря о дальнейших планах, экс-депутат отмечал, что «пока не готов раскрывать все карты», но выразил уверенность, что сможет «принести пользу обществу и вне депутатского кресла».

«Со мной заговаривает лично Адам Кадыров». Экс-депутат объяснил, зачем бежал за машиной Участник СВО и бывший смоленский депутат Максим Баранов бежал за автомобилем Адама Кадырова, а позже... 20 мая 08:19

Кто такой Максим Баранов

Максим Баранов — бывший депутат Смоленского горсовета, участник СВО. Впервые он непреднамеренно прославился на всю страну в ноябре 2020 года, когда в качестве депутата приехал инспектировать благоустройство дворов в ярком малиновом пиджаке, малиновых брюках и лакированных туфлях. Его фото стали популярны в соцсетях, люди комментировали их, вспоминая о «стиле лихих 90-х».

Сам Баранов позже сообщил, что он без всякой задней мысли купил костюм в Турции и не рассчитывал на ажиотаж.

В 2023 году Баранов заснял на видео муниципального депутата из города Велиж, который справлял нужду на забор парковки и признавался, что ему очень стыдно.

«Честно говоря, брат, я неделю бухал. Ну так получилось», — объяснял парламентарий, протягивая Баранову удостоверение. Столкнувшись с непониманием, он предлагал коллеге подраться, но получил отказ.

В октябре 2024 года Баранов вместе со своим помощником отправился добровольцем в зону СВО. Во время службы он подвергался критике из-за iPhone, которым пользовался на боевых задачах, несмотря на запрет. Уже в феврале 2025 года он вернулся в Смоленск и принимал участие в сессии Совета депутатов.

В мае 2025 года Баранов принял участие в марш-броске на краповый берет, во время которого бежал рядом с автомобилем Dodge Ram Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова. На видеозаписи видно, как Баранов на ходу пожимал ему руку, обращался по имени и отчеству и спрашивал, собирается ли тот проходить испытание на краповый берет. Кадыров-младший отвечал неопределенно.

В беседе с «Газетой.Ru» Баранов пояснил, что он бежал не за машиной Кадырова, а рядом с ней. Экс-депутат подчеркнул, что обладает «крепким иммунитетом в отношении критики», поэтому негативные комментарии под видео его не смущают.