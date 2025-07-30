«Я сказал ему убираться к черту». Трамп рассказал, как Эпштейн украл его девушек

Трамп заявил, что Эпштейн украл девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго во Флориде

Дональд Трамп на борту Air Force One рассказал о новых преступлениях скандально известного Джеффри Эпштейна. По словам главы Белого дома, финансист-педофил «украл» девушек из его пляжного спа-клуба в Мар-а-Лаго. По информации NYT, Трамп и Эпштейн были близкими друзьями на протяжении 15 лет и «имели репутацию ярких светских львов». Пользовался ли будущий президент сутенерскими услугами педофила, остается неизвестным.

Новые показания Трампа по делу Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации детей, несколько десятилетий назад «украл» девушек из пляжного спа-клуба в Мар-а-Лаго. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One.

«Он забрал людей, которые работали на меня»,

— заявил глава Белого дома.

Трамп рассказал, что попросил Эпштейна «больше так не делать», но вскоре тот в очередной раз забрал девушек, пишет Politico. И тогда Трамп якобы разорвал отношения с финансистом.

«Я сказал ему: «Убирайся отсюда к черту», — подчеркнул глава Белого дома.

Журналисты поинтересовались, была ли одна из этих молодых женщин массажисткой и будущей активисткой Вирджинией Джуффре (обвинительница Эпштейна, покончила с собой в апреле 2025 года. — «Газета.Ru»).

«Думаю, да. Думаю, это была одна из тех», — ответил Трамп и добавил, что Эпштейн «украл ее».

Недавно в администрации Трампа заявили, что глава Белого дома разорвал отношения с Эпштейном из-за того, что тот был «подонком». В связи с этим журналисты спросили президента, почему у него испортились отношения с финансистом: поскольку он был «подонком» или потому, что «увел у него сотрудников»?

«Может быть, это одно и то же, в какой-то степени одно и то же», — ответил президент.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн родился в 1953 году в Нью-Йорке в рабочей еврейской семье. После преподавания математики и физики в частной школе в Нью-Йорке, в 1976 году он перешел в инвестиционный банк Bearn Stearns.

В 1981-м Эпштейн создал консалтинговую фирму Intercontinental Assets Group. Она специализировалась на возвращении присвоенных мошенническим путем активов. Спустя семь лет Эпштейн основал управляющую компанию J. Epstein & Company (The Financial Trust Company). В число его партнеров входил владелец Victoria's Secret Лесли Векснер.

В 2019 году после череды судебных разбирательств Эпштейна обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и в подкупе потенциальных свидетелей. Эпштейн не признал себя виновным и покончил с собой в тюрьме.

Связь Трампа с Эпштейном

Трамп и Эпштейн познакомились около 1990 года, когда финансист купил недвижимость в трех милях к северу от Мар-а-Лаго (Флорида) — резиденции нынешнего главы Белого дома. Они были близкими друзьями на протяжении 15 лет и регулярно проводили время вместе, пишет The New York Times (NYT).

«У них было много общего. Оба были выходцами из окраин Нью-Йорка, добившимися успеха на Манхэттене. Оба были энергичными саморекламщиками. И оба имели репутацию ярких светских львов»,

— говорится в публикации.

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По информации NYT, Трамп был среди тех, кто летал на частном самолете Эпштейна Boeing 727. В 1990-х будущий президент воспользовался воздушным судном минимум семь раз.

Кроме того, в 1992-м Трамп устроил в Мар-а-Лаго вечеринку для молодых девушек. И Эпштейн был на ней единственным гостем, утверждает газета. Также CNN опубликовал видео, которое подтверждает, что Эпштейн присутствовал на второй свадьбе Трампа — с актрисой Марлой Мейплз в 1993 году.

В начале июня основатель SpaceX и Tesla, бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск заявил в социальной сети Х, что имя Трампа фигурирует в материалах по делу Эпштейна. Также миллиардер опубликовал видеоролик 1992 года, на котором нынешний глава Белого дома и педофил общаются на мероприятии.

«Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в документах по делу Эпштейна. Это истинная причина, по которой они не были опубликованы», — подчеркнул Маск, но впоследствии удалил свою публикацию.

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Жертвы Эпштейна

В 2005 году мачеха 14-летней девочки обвинила Эпштейна в том, что он изнасиловал ее падчерицу в своем особняке в Палм-Бич. Полицейские провели обыск и изъяли фотографии девочек. Впоследствии появилось минимум 50 потенциальных потерпевших. Расследованием уголовного дела занялось ФБР.

Выяснилось, что Эпштейн с 2002 по 2005 год находил девочек, которые за «несколько сотен долларов» делали ему сексуализированный массаж, который зачастую завершался мастурбацией или половым актом. Возраст некоторых из них не превышал 14 лет.

Пользовался ли Трамп сутенерскими услугами Эпштейна, остается неизвестным. Но в 2016 году президента США обвинили в изнасиловании 13-летней девушки на одной из вечеринок финансиста в 1994-м. Иск был отозван через месяц.

Другая девушка, обвинившая Эпштейна в насилии, студентка художественного вуза Мария Фармер, вспоминала, как Трамп в 1995-м «пристально смотрел на нее» во время короткой встречи в кабинете. В этот момент Эпштейн сказал будущему главе Белого дома: «Она не для тебя» .

Телекомпания NBC узнала, что администрация Трампа запретила сотрудникам Белого дома говорить о деле Эпштейна без согласования с вышестоящим руководством.