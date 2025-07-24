В АТОР оценили, безопасно ли сейчас в Таиланде

В настоящее время нет предпосылок, что российским туристам что-либо угрожает в Таиланде (не считая приграничной территории), заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Артур Мурадян.

«Я думаю, что [российским туристам в Таиланде будет] безопасно, поскольку приграничная территория и так уже порядка месяца была не рекомендована тайским властями к посещению российскими и вообще иностранными туристами, поскольку были закрыты погранпереходы в проблемных местах. С учетом того, что Таиланд — это островное государство, и есть локации существенно удаленные от места конфликта, я не вижу никаких предпосылок к тому, что российским туристам что-либо угрожает. Плюс не стоит забывать, что сейчас у нас не пиковая сезонная нагрузка в Таиланде, и у туристов с размещением и сменой локации, если она была близко, нет проблем. Тот же Пхукет, самое популярное место, находится очень на большом удалении, так как и Краби, и Самуи. Поэтому никаких предпосылок к тому, что турпоток туда снизится, мы сейчас не фиксируем. Но это, безусловно, верно при случае, что эскалация конфликта не перейдет в какую-то более существенно угрожающую фазу», — отметил Мурадян.

Он не ожидает удешевления авиабилетов и размещений в Таиланде. Мурадян пояснил, что в любом случае снижения цен ждать не стоит, потому что спрос на путевки остается высоким. Мурадян добавил, что он буквально две недели назад вернулся из Таиланда, и рейсы были полные. Он заключил, что основной турсезон в Таиланде проходит осенью-весной.

Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи обострился в июле 2025 года. Стороны обвинили друг друга в вооруженных провокациях у древнего храма Prasat Ta Muen Thom. Таиланд применил авиацию: шесть истребителей F-16 нанесли удары по камбоджийским объектам. В результате столкновений погибли не менее девяти тайских гражданских, ещё 14 пострадали. Камбоджа отозвала своих дипломатов, Таиланд — посла, все погранпереходы закрыты. Из приграничных деревень эвакуированы десятки тысяч жителей. Обострение произошло на фоне политического кризиса в Таиланде и временного отстранения премьер-министра.

Ранее Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта.