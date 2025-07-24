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Политика

Над Россией сбили 39 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1247-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1247-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА — 21 — сбили над акваторией Черного моря, еще 11 уничтожены над Азовским морем и семь беспилотников — над территорией Краснодарского края. В Сочи в результате падения обломков дрона загорелись гаражные кооперативы и нефтебаза. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:44

Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен, сообщили в МЧС республики.

9:31

Bloomberg: gодписанный Владимиром Зеленским закон о ликвидации антикоррупционных ведомств угрожает переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.

9:21

Украина не получила транш помощи от Евросоюза в рамках инструмента Ukraine Facility из-за провалов в осуществлении реформ, заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

9:19

Минобороны: расчеты FPV-дронов Южной группировки ежедневно уничтожают свыше десятка украинских пунктов управления БПЛА в районе Северска и Константиновки в ДНР.

9:05

Дональд Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие для Украины еще три года назад.

8:52

TRT Haber: Турция считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.

8:41

8:35

Мониторинговые службы сообщают о массированном ударе ВС РФ по объектам в Одессе: зафиксированы взрывы в порту и сильные пожары, вызванные попаданием по складам с оружием и боеприпасами.

8:18

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за час сбили три украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью.

8:02

🔴 Минобороны: ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА.

▪️ 21 – над акваторией Черного моря,
▪️ 11 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 7 – над территорией Краснодарского края.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1247-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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