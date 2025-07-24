Над Россией сбили 39 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1247-й

Bloomberg: gодписанный Владимиром Зеленским закон о ликвидации антикоррупционных ведомств угрожает переговорам по вступлению Украины в Евросоюз.
Украина не получила транш помощи от Евросоюза в рамках инструмента Ukraine Facility из-за провалов в осуществлении реформ, заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд.
Минобороны: расчеты FPV-дронов Южной группировки ежедневно уничтожают свыше десятка украинских пунктов управления БПЛА в районе Северска и Константиновки в ДНР.
TRT Haber: Турция считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.
Мониторинговые службы сообщают о массированном ударе ВС РФ по объектам в Одессе: зафиксированы взрывы в порту и сильные пожары, вызванные попаданием по складам с оружием и боеприпасами.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание.
🔴 Минобороны: ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА.
▪️ 21 – над акваторией Черного моря,
▪️ 11 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 7 – над территорией Краснодарского края.