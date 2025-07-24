«За проявленное мужество»: осужденный экс-генерал Попов представлен к награде

Бывший генерал-майор Иван Попов на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде, 2025 год

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, участвовавших в отражении контрнаступления украинской армии в 2023 году. В числе представленных к награде оказался бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Три месяца назад суд признал его виновным в мошенничестве, отправил в колонию и лишил воинского звания. Балицкий по-прежнему называет Попова генерал-майором, а администрация Запорожской области, признанная потерпевшей по его делу, ранее обжаловала приговор и попросила отменить его.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении военачальников, участвовавших в отражении контрнаступления украинской армии на территории региона в 2023 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга награждены генерал-полковник Александр Романчук, генерал-полковник Денис Лямин, генерал-лейтенант Сергей Нырков и генерал-майор Иван Попов», сообщил Балицкий.

Кроме того, губернатор отметил, что в городе Мелитополе на улице имени 58-й Армии (бывш. улице Коммунаров) «будет установлен барельеф в честь великого подвига военнослужащих».

Дело Ивана Попова

Дело Ивана Попова было громким и широко освещалось в прессе. По версии следствия, с которой в итоге согласился суд, в 2023 году Попов был причастен к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката общей стоимостью 105 млн рублей, закупленных администрацией Запорожской области. Материалы планировали использовать для строительства в регионе фортификационных сооружений. Попову содействовали генерал-лейтенант Олег Цоков (погиб в зоне СВО в 2023 году) и предприниматель Сергей Моисеев.

В своем последнем слове Попов не признал вины, но допустил, что совершал ошибки во время службы. По его словам, он точно не преступал закон и оставался верным присяге, своему народу и Верховному главнокомандующему.

Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Его лишили звания генерал-майора и запретили занимать организационно-хозяйственные должности в течение двух лет. Боевых наград (орденов Кутузова, Жукова, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и др.) лишать не стали.

Сообщалось, что Попов просил вместо отбывания наказания в колонии отправить его служить в зону СВО, но ему отказали «из-за отсутствия вакансий».

Власти Запорожской области, признанные потерпевшими по делу Попова, отказываются считать себя таковыми. 13 мая региональная администрация обжаловала приговор, попросив суд отменить его и «передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию».

25 июля 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, сообщает издание «Коммерсантъ».

Звания лишили, на СВО не вернули. Экс-генерала Попова приговорили к пяти годам колонии Суд признал экс-генерала Ивана Попова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения... 24 апреля 15:33

Контрнаступление ВСУ — 2023

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжалось с 4 июня по конец ноября 2023 года, его итоги были для Киева неудачными. Украинское командование предполагало, что ВСУ выйдут к Азовскому морю, перережут сухопутные коммуникации между основной частью России и Крымом, рассекут группировку ВС РФ на две части. Однако осуществить хоть сколько-нибудь значимые прорывы украинской армии не удалось, она уперлась в построенные ВС РФ фортификационные сооружения (так называемая «линия Суровикина») и остановилась. Единственный незначительный успех отмечался в районе села Работино в Запорожской области, где ВСУ смогли дойти до первой линии российской обороны из трех.

По оценке российской стороны, данной в октябре 2023 года, потери ВСУ при контрнаступлении составили свыше 90 тысяч человек и 550 танков.